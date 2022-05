LDA, dopo la partecipazione ad Amici il gesto che nessuno si aspettava

Dopo la sua ultimissima partecipazione ad Amici, LDA ha ricevuto un gesto che non si sarebbe mai aspettato: cos’è successo.

È stato uno dei protagonisti indiscussi di Amici, LDA! Entrato con un cognome abbastanza ingombrante per se stesso, ma anche per la sua carriera, il giovane Luca ha facilmente dimostrato di essere tanto altro e di avere un talento davvero invidiabile.

Quando era nella scuola di Amici, LDA ha raccontato più volte di sentirsi a disagio e di essere consapevole di essere considerato spesso come il classico “figlio di..”. Il percorso a cui ha dato origine tra i banchi di scuola e, soprattutto, l’incredibile successo riscontrato subito dopo il talent di Canale 5, però, non gli hanno dato affatto ragione. Luca D’Alessio, infatti, non è solo il figlio di Gigi D’Alessio, ma un vero e proprio talento della natura, pronto a cavalcare ancora di più l’onda del successo. A parlarne apertamente, molto probabilmente per la prima volta, è stato proprio il diretto interessato a Fanpage. Nel corso della sua intervista, il giovane Luca non solo ha spiegato quanto il talent gli sia servito per crescere, ma anche raccontato del gesto che non tutti si aspettavano.

LDA, il gesto dopo Amici che nessuno di aspettava

Il percorso di LDA nella scuola di Amici non si è conclusa con la vittoria, che invece è andata a Luigi Strangis, ma il giovane Luca può dirsi ugualmente soddisfatto per quello che ha creato durante quei lunghi mesi. Entrato con un unico obiettivo, il giovane cantante napoletano l’ha centrato alla grande. Ed oggi è davvero contento di tutto quello che ha fatto. Il suo singolo “Bandana” è diventato un vero e proprio tormentone e il suo nuovo disco, disponibile a partire dal 13 Maggio, si sta rivelando un successo impressionante.

Di tutto quello che è successo dopo Amici e di quello che sta accadendo in questo ultimo periodo, ne ha voluto parlare lo stesso LDA a Fanpage. Da quando è uscito dalla scuola più famosa d’Italia, Luca è inarrestabile! Tra Milano, Roma e Napoli, il giovane D’Alessio non si ferma mai ed è sempre pronto a godersi l’affetto dei suoi sostenitori. In merito a questo gesto, Luca ha detto: “Quello che sta succedendo è surreale, vedere la gente che viene all’instore è proprio strano”, spiegando di aver vissuto questa sensazione indirettamente. Infine, anche un breve cenno alla sua “missione”. “Sono riuscito a togliermi di dosso quasi totalmente l’etichetta di “figlio di”, era il programma perfetto per farlo. Là ero io”, ha detto.

Vi sareste immaginati questo successo di LDA? Noi assolutamente si: è una forza della natura!