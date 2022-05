Manuel Bortuzzo, colpo di scena dopo l’addio a Lulù: l’indiscrezione ha fatto molto discutere sul web; cosa è successo.

Insieme hanno fatto sognare i telespettatori nel corso dell’ultima edizione del GF Vip. Una storia iniziata con mille turbamenti, ma poco dopo tra i due è scoppiato il vero amore. Parliamo di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che nella casa più spiata della tv hanno vissuto una storia d’amore super intensa. Che, però, è durata davvero poco dopo la fine del programma.

Zero punti di incontro, secondo quanto raccontato da Manuel, e nonostante Lulù a Verissimo non abbia nascosto il desiderio di poterlo rivedere, tra i due sembra essere davvero tutto finito. A tal punto che c’è chi dice che il nuotatore possa aver trovato già una nuova metà… L’indiscrezione ha fatto il giro del web, ecco i dettagli.

Manuel Bortuzzo dopo la rottura con Lulù: colpo di scena, nuova fiamma?

Manuel Bortuzzo ha una nuova fiamma dopo l’addio a Lulù Selassiè? È quanto è circolato negli ultimi giorni sui social, con tanto di nome e cognome della nuova, presunta, ragazza dell’ex gieffino. Si tratta di Giulia Ramatelli, che sarebbe stata ‘scoperta’ grazie a un video condiviso proprio da lei su Instagram. La ragazza, nei giorni scorsi, ha condiviso una storia in cui si trova in macchina, ascoltando una canzone di Ultimo, con tanto di cuore rosso. Non è inquadrato nessuno, ma per molti quella era proprio l’automobile di Manuel. I fan più attenti, inoltre, hanno notato che i due si seguono sui social: cosa bolle in pentola?

A mettere a tacere le voci, però, ci ha pensato proprio Giulia, che su Instagram ha condiviso una storia per smentire tutto. “Io e Manuel siamo amici da tanto, tantissimo tempo, dentro e fuori dall’acqua, niente di più”, scrive Giulia, anche lei nuotatrice, nelle sue stories, dove allega diversi scatti del passato, anche in piscina, in compagnia di Manuel.

Niente di più di un’amicizia, quindi, tra Manuel e Giulia. Secondo voi potrebbe esserci un ritorno di fiamma con la principessa Selassié o la loro storia è arrivata al capolinea?