Martina Colombari, il terribile episodio: l’ha raccontato solo adesso

Nel corso di una sua intervista, Martina Colombari ha raccontato del terribile episodio di cui è stata vittima diverso tempo fa.

Un’intervista a 360 gradi, quella di Martina Colombari a Il Corriere della sera, proprio quella di diverso tempo fa di Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo. Avete visto anche voi, però, cosa ha raccontato l’ex Miss Italia?

Non sempre la bellezza è tutto nella vita, ma tante volte può essere considerata un’arma a doppio taglio! È proprio questo quello che è accaduto a Martina Colombari proprio all’inizio della sua carriera. Era esattamente il 1991 quando, appena sedicenne, prendeva parte a Miss Italia, aggiudicandosi la vittoria. Dopo quel momento, il successo della Colombari ha preso il sopravvento e la sua vita è cambiata radicalmente. Da quella che era una semplicissima ragazza di un piccolo paesino di Riccione, si è ritrovata in una grande metropoli come Milano a prendersi responsabilità che, fino a quel momento, non si era mai preso prima. Tutto sembrava magnifico, la bella Martina iniziava a cavalcare la cresta dell’onda e cominciava a dare vita ad una carriera impressionante. Non pensate, però, che è stato tutto rose e fiori. A Il corriere della sera, infatti, Martina Colombari ha raccontato del terribile episodio di cui è stata vittima proprio dopo la vittoria a Miss Italia.

Martina Colombari, terribile episodio: è successo dopo Miss Italia

A Il corriere della sera, Martina Colombari si è raccontata come mai prima d’ora. Ed oltra a raccontare del suo amore per Billy Costacurta e del suo ex Alberto Tomba, l’ex Miss Italia non ha potuto fare a meno di portare a galla il terribile episodio di cui è stata vittima subito dopo aver vinto il titolo di reginetta d’Italia.

Dopo la vittoria a Miss Italia, come dicevamo, Martina Colombari ha lasciato la sua mamma e il suo papà a Riccione per intraprendere la carriera da modella a Milano. Oggi è un volto amatissimo ed attrice di successo, ma non è stato sempre così. Appena vinto il titolo di più bella d’Italia, la Colombari ha raccontato di essere stata discriminata per la sua bellezza. A quell’epoca, infatti, le persone credevano che solo perché aveva vinto un concorso fosse priva di contenuti. “Alle cene nemmeno mi rivolgevano la parola”, ha raccontato. Un atteggiamento piuttosto discriminatorio, da come si può chiaramente comprendere. E che all’epoca l’ha fatto soffrire. “Andavo a casa e piangevo”, ha detto ancora. Spiegando, invece, che ad oggi avrebbe un comportamento differente. “Non accadrebbe più ora, me ne fregherei”, ha detto.

Infine, un messaggio importantissimo: “Si parla sempre di inclusione, ma questo deve essere valido anche per la bellezza, non solo per la razza, la religione o la taglia”. Cosa ne pensate?