Nihat in Daydreamer è il padre di Sanem: chi è l’attore e avete visto com’è fuori dal set?

Nihat in Daydreamer è un personaggio centrale, è il padre della protagonista: ecco com’è l’attore a distanza di un anno.

Daydreamer è una soap opera turca che abbiamo visto dal giugno del 2020 al maggio del 2021. Can e Sanem sono i protagonisti e in particolare la trama gira intorno alla loro storia d’amore, travagliata e quasi impossibile fin dall’inizio.

Sanem è una giovane che sogna di diventare una scrittrice, sogno che realizza dopo qualche anno. L’incontro con Can stravolge la sua vita, per errore si scambiano un bacio al buio e senza conoscersi nasce qualcosa che a parole non può essere definito inizialmente amore, ma parallelamente i due si innamorano senza sapere che in realtà sono proprio loro i protagonisti di quel bacio. Sanem ha una famiglia molto unita, c’è sua sorella Leyla, sua mamma Mevkibe e suo padre Nihat, molto geloso delle due figlie.

Quest’ultimo è il proprietario del negozio di alimentari del quartiere e a non passare inosservato è il suo rapporto con sua moglie. Ad interpretare il padre della protagonista è stato l’attore Berat Yenilmez. Ecco a questo punto ci chiediamo, com’è a distanza di un anno?

In Daydreamer interpreta Nihat, il padre della protagonista: ecco l’attore a distanza di un anno

Nihat è il padre di Sanem e Leyla in Daydreamer, la soap opera turca che ha tenuto incollati davanti alla televisione milioni di italiani. A fare da cupido nel cuore dei telespettatori è stato l’amore nato tra la protagonista e Can, interpretato dall’attore turco Can Yaman.

Menzogne, bugie, inaspettati colpi di scena con addii e saluti hanno fatto da sfondo a questa storia che dall’inizio è apparsa quasi impossibile. Ma l’amore trionfa sempre o almeno così dovrebbe essere, e nella soap opera sicuramente è stato così: Can e Sanem si sono lasciati andare all’amore. Nella serie c’è stata la presenza molto forte del signor Nihat Aydin, padre della giovane scrittrice. Un uomo dedito al lavoro e alla famiglia, innamorato follemente di sua moglie e delle sue ‘bambine’. Berat Yenilmez ha interpretato questo personaggio maschile. Ecco una foto social dell’attore:

Lo scatto è stato pubblicato sul suo canale instagram. Non sarebbe stato difficile riconoscerlo perchè l’attore è praticamente uguale, non trovate? Forse qualche dettaglio del look sembra diverso ma davvero sono piccoli particolari che neanche notiamo da subito. L’attore è molto famoso in Turchia e lo è diventato anche in Italia e in tutti i paesi del mondo dove la soap opera è stata trasmessa. A voi il personaggio di Nihat è piaciuto?