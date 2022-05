“Presto saremo in 4”: l’amatissima coppia lo comunica così attraverso i social, che gioia; secondo bebé in arrivo.

“Presto saremo una famiglia di quattro persone”: queste le parole che la super modella ha allegato ad un dolcissimo scatto, condiviso sul suo canale Instagram. Uno scatto in cui si mostra con il suo compagno e la sua piccola, di un anno, che le bacia il pancione.

Una gioia immensa per i due innamorati, che sono legati da ben 12 anni. L’annuncio ha fatto impazzire i fan della coppia, che non hanno perso tempo a congratularsi per la bellissima novità. Curiosi di scoprire chi sono i futuri mamma e papà bis? Ecco i dettagli della splendida notizia.

Secondo bebé in arrivo per l’amatissima coppia: l’annuncio social è dolcissimo

“Non vedo l’ora”, scrive la bellissima modella, dopo aver annunciato che, ben presto, la famiglia si allargherà. Dopo la nascita della prima figlia nel dicembre del 2020, è in arrivo il secondo bebé per la coppia. Di chi stiamo parlando?

Di Romee Strijd, ex angelo di Victoria’s Secret, e Laurens van Leeuwen, che stanno per diventare genitori bis. I due sono insieme dal 2010 e, sui social, si mostrano più uniti che mai. Ed è proprio sui social che la modella olandese ha annunciato di essere incinta per la seconda volta! Nello scatto condiviso su Instagram, la piccola Mint le bacia il pancione, mentre lei guarda il suo amato Laurens, figlio del presentatore tv olandese Bert van Leeuwen.

Nelle sue stories di Instagram, Romee ha condiviso un collage con le due foto a confronto: la prima gravidanza del 2020 e quella attuale: al momento non è stato reso ancora noto il sesso e il nome scelto per il bebé.

Il post con l’annuncio della gravidanza è stato letteralmente invaso da amici, fan e colleghi: una valanga di auguri e messaggi di affetto ha invaso la coppia. Tantissimi i volti noti tra i commenti, da Paris Hilton a Sara Sampaio. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare ai futuri genitori bis i nostri migliori auguri di cuore!