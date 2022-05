Irriconoscibile dopo Vite al Limite: vedere oggi Tammy vi lascerà senza parole, impressionante!

Dopo Vite al Limite Tammy è davvero irriconoscibile: avete visto anche voi come si mostra oggi? È davvero impressionante.

Se già durante il suo percorso a Vite al Limite aveva dato prova della sua voglia di rinascita, adesso Tammy Patton continua a sorprendere tutti. Protagonista della nona stagione del programma, la donna era entrata a far parte dei pazienti del dottor Nowzaradan con circa 269 kg, ma in men che non si dica è riuscita notevolmente a dimagrire.

La storia di Milla Clark non è l’unica ad essere rimasta impressa nella mente di tutti i telespettatori di Vite al Limite. Oltre a lei, c’è stata anche Tammy Patton che ha dato vita ad una trasformazione davvero impressionante. Da un massimo di 269 kg, infatti, la giovane donna è riuscita a dimagrire tantissimi chili, ottenendo il via per l’intervento di bypass gastrico. Ad oggi, però, cosa sappiamo su di lei? Anche lei, così come Schenee Murry, è dimagrita ancora? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Spulciando il suo canale Facebook, infatti, abbiamo rintracciato alcuni suoi scatti recentissimi e siamo rimasti a bocca aperta quando abbiamo constatato il suo ulteriore dimagrimento. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui!

Oggi Tammy è davvero irriconoscibile: eccola dopo Vite al Limite, farete difficoltà a crederci

All’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, Tammy aveva sconvolto tutti con la sua incredibile trasformazione. A distanza di diversi mesi dalla messa in onda della sua storia, però, la giovane continua a lasciare a bocca aperta tutti coloro che sono intenzionati a conoscere qualche cosa in più sul suo conto. Se siete anche voi curiosi di sapere qualche cosa in più, siamo pronti a svelarvi ogni cosa.

Non sappiamo quanti chili sia dimagrita in totale, ma quello che non si può fare a meno di notare è come Tammy oggi sia davvero irriconoscibile. Sui social, infatti, è solita condividere scatti di sé col suo pubblico e a rendere pubblico il suo attuale stato di salute. Eccola qui in uno scatto recentissimo:

Complimenti, cara Tammy: ha sicuramente superato qualsiasi tipo di aspettativa!