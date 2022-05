E’ tempo di cambiare per Giorgia Gianetiempo: nuovo look a sorpresa

Giorgia Gianetiempo ha deciso di dare una svolta al suo look: ecco come si è mostrata l’attrice.

Dal 2010 Giorgia Gianetiempo fa parte del cast di Un posto al sole in cui interpreta Rossella Graziani. Era un’adolescente quando ha fatto il suo ingresso nella soap opera e con il passare degli anni ci siamo molto affezionati a lei e naturalmente al suo personaggio.

Negli ultimi tempi la trama ha posto attenzione sulla sua storia con il Dottor Crovi. Quest’ultimo è andato a letto con sua moglie, anche se non stavano più insieme ma ufficialmente non sono ancora divorziati. Il medico ha messo al corrente Rossella di quanto accaduto e adesso lei sta attraversando un momento di forte malessere.

Tornando all’attrice, Giorgia è molto amata. Prima di entrare nel cast di Un posto al sole ha recitato in altre serie televisive, come in Un medico in famiglia, Tre casi per Laura C, Una donna per amico 3, Gente di mare e Don Matteo 6.

L’amore dei fan è evidente anche sui social dove è seguitissima. Ed è proprio sul suo canale instagram che ha sorpreso i fan con un improvviso cambio look.

Giorgia Gianetiempo cambia look e si mostra a sorpresa con il nuovo taglio di capelli

In Un posto al sole interpreta Rossella Graziani. Giorgia è entrata a far parte della soap opera nel 2010. Il suo personaggio ha vissuto molte prove difficili, situazioni complicate e storie d’amore non sempre serene.

L’ultima sembra che non voglia spiccare il volo e dopo il tradimento del Dottor Crovi le speranze sono ormai nulle. L’attrice è bravissima, il talento non le manca e ha avuto modo di dimostrarlo in questi anni. Sul suo canale instagram è molto seguita, pubblica scatti in posti molto belli e ad accompagnare il paesaggio c’è la sua bellezza in primo piano; molte foto sono condivise con il suo fidanzato, Luca Turco, l’attore che nella soap opera interpreta Niko Poggi. Nelle ultime ore però, proprio sul suo canale social, ha mostrato il nuovo taglio di capelli.

Per Giorgia era arrivato il tempo di cambiare e ha così deciso di darci un taglio. Con questo nuovo look è meravigliosa e il suo viso è ancora più in risalto. L’attrice ha anche spiegato di aver scelto di donare i capelli tagliati. E a voi piace il suo nuovo look?