Ultima puntata choc in arrivo, ma ci sarà Don Matteo 14? Cosa accadrà ora senza Terence Hill

L’ultima puntata sta per arrivare su Rai Uno, ma ci sarà Don Matteo 14? Qual sarà il destino dell’amatissima fiction senza Terence Hill.

In occasione dell’ultima puntata choc dell’amatissima fiction, siamo certi che anche voi vi starete facendo questa domanda: ci sarà Don Matteo 14? Scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere su un eventuale prosieguo.

La tredicesima stagione di Don Matteo era davvero attesissima. A rendere ancora più interessante questi nuovi episodi, infatti, non vi erano solo le new entry e tutti i graditissimi ritorni, ma anche un dolorosissimo addio. A distanza di ben 13 stagioni dal suo inizio, Terence Hill ha salutato la comunità di Spoleto e i suoi telespettatori. Non sappiamo se sia un saluto definitivo oppure no, ma quello che possiamo dirvi è che per l’amato attore è stata una decisione sicuramente sofferta ma più che inevitabile! Quello che, però, adesso tutti si chiedono è: ci sarà Don Matteo 14? Cerchiamo di capire qualche cosa in più da vicino.

Ci sarà Don Matteo 14? Cosa ne sarà dell’amatissima fiction

Il successo di Don Matteo è stato spietato sin dalla prima puntata di questa tredicesima stagione. Lo è stato ancora di più quando, a distanza di ben 13 anni dall’inizio di questa sua avventura, Terence Hill ha scelto di dire “addio” alla fiction e dare il benvenuto a Raoul Bova. Sarà che l’ingresso dell’attore romano era attesissimo, ma i picchi di share registrati nel corso di queste ultime puntate sono stati davvero impressionanti. Cosa accadrà, quindi, alla fiction? I risultati, nonostante l’assenza di Terence Hill, ci sono stati, dovremmo dare per scontato Don Matteo 14?

Se non vedete l’ora di vedere l’ultima puntata di Don Matteo, ma anche di scoprire se ci sarà un prosieguo, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Al momento, purtroppo, non abbiamo tantissime informazioni in merito. Seppure manchi pochissimo al finale di stagione, non ci è dato sapere il futuro della fiction. Una cosa, però, è certa: il suo successo, nonostante l’assenza di Terence Hill, è stato spietato. E questo non ci fa affatto escludere la possibilità di nuovi episodi. Se a questo, poi, si aggiunge che il pubblico di Rai Uno chiede a gran voce un suo continuo, possiamo darlo davvero per scontato.

Avete seguito Don Matteo 13?