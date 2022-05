Uomini e donne, la situazione richiede l’intervento di Maria De Filippi: cosa ha fatto

Ad Uomini e donne la situazione richiede l’intervento di Maria De Filippi: ecco che cosa è successo.

Continua a tenere banco ad Uomini e donne il rapporto tra Ida e Riccardo. Sembrerebbe che il legame tra i due non sia mai del tutto scomparso. Basta una canzone, come è accaduto nella scorsa puntata, a far riaffiorare i ricordi.

Il cavaliere infatti dopo aver ascoltato il brano di Diodato ha avuto un momento di commozione dato che la canzone ha fatto parte di un momento vissuto con Ida. In passato la ‘coppia’ ci ha più volte provato ma senza risultato tanto che, ricordiamo, l’uomo aveva chiesto di sposarlo ma nel giro di poco tempo c’è stata la famosa rottura. Sembrerebbe che fra i due ci siano così tante diversità caratteriali da non riuscire a trovare un’armonia in una convivenza. Ed è quello che è successo nelle ultime puntate, tanto che Maria de Filippi è stata ‘costretta’ ad intervenire.

Uomini e donne, Maria De Filippi interviene: cosa è successo in studio

Maria De Filippi è stata costretta ad intervenire ad Uomini e donne. La conduttrice lo fa spesso ma soprattutto quando è necessario. Si è trovata di fronte ad una situazione senza ‘soluzione’ e parliamo in questo caso della ‘storia’ tra Ida e Riccardo.

I due hanno avuto in passato una relazione abbastanza lunga conclusa perchè i litigi continuavano ad essere protagonisti del rapporto. Il ritorno del cavaliere nel parterre maschile ha portato a prove di riconciliazione anche se senza risultato. Maria è così intervenuta cercando di trovare chiarezza in questo rapporto così confusionario.

Dopo che Ida si è riproposta l’uomo sembra aver voluto fare un passo indietro e ha mostrato una forte e continua insicurezza tanto da provocare la reazione della dama. La conduttrice ha invitato l’uomo a essere più chiaro e la fatidica domanda non ha trovato risposta: “Ma tu ci vuoi tornare con lei?” . Riccardo però ha spiegato che non si può rispondere ad una domanda del genere, ci sono questioni passate ancora da risolvere e che bisogna affrontare prima il discorso. Sta di fatto che dopo queste parole, Ida non si è trattenuta. Cosa succederà tra i due protagonisti di Uomini e donne?