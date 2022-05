Quali sono le anticipazioni della puntata de L’isola dei famosi del 27 Maggio? Si prevedono grandi scontri stasera: ne vedremo delle belle!

Siamo quasi giunti agli ultimi giri di boa di questa sedicesima edizione de L’isola dei famosi, la più lunga di sempre. Tra esattamente un mese, Ilary Blasi eleggerà il vincitore. Chi lo sarà? Al momento, è ancora tutto da stabilire, ma quello che non si può fare a meno di notare è come tutti i naufraghi in gioco abbiano le carte in regola per accaparrarsi il montepremi finale.

In attesa di scoprire chi saranno i finalisti di questa edizione, scopriamo qualche cosa in più sulla puntata di Venerdì 27 Maggio, l’ultima del Venerdì sera. A partire dalla prossima settimana, infatti, l’adventure reality di Canale 5 non andrà più in onda il Lunedì e il Venerdì, ma solo il primo giorno della settimana. Cosa prenderà il suo posto? La risposta è semplicissima: i nuovi episodi di New Amsterdam! Bando alle ciance, siete curiosi di scoprire quali sono le anticipazioni della puntata de L’Isola dei famosi di Venerdì 27 Maggio? Scopriamole insieme!

Isola dei famosi, le anticipazioni del 27 Maggio: scintille in arrivo, cosa accadrà

Se la puntata di Lunedì 23 Maggio è stata davvero decisivo per le sorti di alcuni naufraghi, questa di stasera sarà ancora più imperdibile. Manca esattamente un mese alla fine di tutti e i concorrenti dell’adventure reality sono arrivati davvero allo stremo. Il cambiamento di fisico di alcuni di loro è davvero notevole e la sopportazione è arrivato al massimo. Cosa accadrà, quindi, stasera? Se quelli appena elencati sono i presupposti, si può chiaramente comprendere che sarà una puntata piuttosto scoppiettante.

Di anticipazioni ufficiali non ce ne sono ancora, ma dati gli scontri che ci sono stati in questi ultimi giorni siamo certi che ci saranno dei grandissimi confronti in Palapa. A partire dal confronto tra Mercedesz e Fabrizia fino a quello tra Carmen Di Pietro e Marco Maccarini, gli animi dei naufraghi sono piuttosto incandescenti. Non dimenticate, ovviamente, che stasera ci saranno nuove nomination e, soprattutto, un nuovo eliminato. Chi tra Roger e Marialaura andrà su Playa Sgamadissima? E, soprattutto, ci sarà qualche eliminazione definitiva da quest’ultima spiaggia? Staremo a vedere!

Seguirete la puntata di questa sera?