Beautiful anticipazioni: qualcuno ha aiutato Li a salvare Finn, colpo di scena incredibile nelle prossime puntate della soap opera.

L’anticipazione ha fatto saltare di gioia i telespettatori di tutto il mondo. Come in molti avevano ipotizzato Finn è ancora vivo! La soap opera Beautiful non dovrà, quindi, dire addio ad uno dei personaggi più amati degli ultimi anni. Miracolosamente e inaspettatamente, il medico è riuscito a salvarsi, nonostante tutti credono sia morto. Come è potuto accadere?

Vi abbiamo spiegato che c’è lo zampino della sua mamma adottiva Li, che all’insaputa di tutti ha trasferito il ragazzo in un altro ospedale e ha continuato a prendersi cura di lui. Come già detto, nessuno è al corrente di questo: tutti, compresa Steffy, sono distrutti per la morte di Finn. A quanto pare, però, forse Li non è l’unica a sapere la verità sul dottore… Se non temete spoiler e volete sapere di più, continuata a leggere!

Beautiful anticipazioni, Finn è vivo: Li potrebbe aver avuto una complice, ecco chi è

Il dottor Finnegan, per tutti Finn, non lascerà Beautiful. A salvargli la vita è la sua mamma adottiva, Li, che di nascosto si occuperà di lui. Lo farà da sola? Inizialmente, sembra proprio che la donna sia l’unica a conoscere la reale situazione di Finn, ma potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena. Li potrebbe avere un’aiutante che conosciamo benissimo.

Si tratta di Bridget Forrester, che non a casa tornerà in scena proprio nel momento del terribile incidente causato da Sheila Carter. La figlia di Brooke si occuperà anche di Steffy, ferita da Sheila proprio come Finn: sarà lei a seguire la giovane Forrester in ospedale. Ma, in gran segreto, Bridget potrebbe aver aiutato Li a curare di nascosto il figlio! Nulla è ufficiale, ma le anticipazioni parlano di una storyline importante di cui Bridget sarà protagonista: potrebbe essere proprio la vicenda legata a Finn?

Non ci resta che attendere per scoprire di più: se Bridget custodisse questo segreto, come la prenderebbero i suoi familiari? Una cosa è certa: ci aspettano puntate super emozionanti. Stay tuned!