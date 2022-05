La bellezza di Vanessa Incontrada senza trucco e filtri: si è mostrata così

Tutti conosciamo Vanessa Incontrada, ma forse non molti l’hanno vista senza trucco e filtri: non avete idea di quanto sia bella anche così!

Sorriso luminoso e dolcezza infinita uniti ad un talento straordinario come attrice: Vanessa Incontrada ha conquistato il cuore del pubblico proprio grazie a queste qualità che la rendono una delle donne di spettacolo più amate in assoluto.

Dai suoi esordi nel lontano 1998 ad oggi, la bella italo catalana si è affermata sempre di più sia come conduttrice che come attrice e qualunque progetto la veda protagonista riscuote un enorme successo.

Nei mesi scorsi l’abbiamo vista impegnata sul set della fiction Fosca Innocenti, andata in onda su Canale 5 dove è stata protagonista di una bellissima storia al fianco del collega Francesco Arca. Non solo: con grande gioia dei fan, ha condotto anche la 19esima edizione di Zelig, programma che l’ha consacrata definitivamente come star del piccolo schermo.

La sua bellezza è stata presa di mira spesso da alcuni haters che criticano sui social la sua forma fisica: dopo la gravidanza il suo corpo è cambiato e lei è stata travolta dalle offese dei cosiddetti ‘leoni da tastiera’. Se inizialmente certe frasi l’hanno ferita, Vanessa ha poi imparato a reagire positivamente all’odio che purtroppo dilaga nel web.

Ha infatti imparato a fregarsene dei giudizi ed a celebrare la bellezza della normalità, come ha fatto sulla copertina realizzata per Vanity Fair, in cui posa senza veli né filtri. Anche nella foto che stiamo per mostrarvi appare completamente al naturale ed è evidente che resta sempre incantevole. Guardate qua!

Vanessa Incontrada, com’è senza trucco: la foto senza filtri mostra tutta la sua bellezza

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, Vanessa è solita mostrarsi in tutte le versioni: casalinga, mamma, donna di spettacolo. Insomma, ama apparire per come è, senza maschere.

Tempo fa ha pubblicato un selfie in cui la si vede struccata e completamente al naturale: “Sì, io sono così”, ha scritto nella didascalia all’immagine. Visto che meraviglia? I suoi lineamenti restano incantevoli, a prescindere dall’assenza del make up o di filtri.

Guardando questa foto, ci si può solo complimentare con lei!