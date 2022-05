Che somiglianza! Vedere la mamma di Belen Rodriguez da giovane vi lascerà senza parole

Il pubblico italiano ha conosciuto ormai tutta la famiglia di Belen Rodriguez tra cui la sua bellissima mamma: l’avete vista da giovane?

Erano gli anni Duemila quando Belen Rodriguez, modella argentina dal fascino indiscutibile, arrivò in Italia e per lei il successo è stato quasi immediato. Tanti i programmi delle reti Mediaset che in questi anni l’hanno vista nelle vesti di conduttrice e proprio in questo periodo la troviamo al timone de Le Iene al fianco di Teo Mammuccari.

Ormai tra le donne più amate e famose della tv, Belen è stata raggiunta nel nostro Paese anche dalla sua famiglia: i fratelli Cecilia e Jeremias hanno partecipato a diversi reality e anche i suoi genitori Veronica e Gustavo si sono trasferiti a Milano.

Da quando è diventata un personaggio così conosciuto, anche sui social la mamma di Belen è molto seguita: sul suo profilo pubblica spesso scatti che la ritraggono insieme ai suoi cari e soprattutto con i suoi adorati nipotini Santiago e Luna Marì.

Della signora Cozzani è stata subito notata la bellezza: anche quando ha fatto visita alla figlia Cecilia nella casa del GF Vip 2 abbiamo potuto constatare che alla sua età Veronica continua ad essere una donna meravigliosa. La foto che ha postato tempo fa su Instagram mostra com’era da giovane: la somiglianza con Belen vi lascerà di stucco!

Veronica Cozzani identica alla figlia Belen: eccola da giovane

Nello scatto di cui parliamo, vediamo la nonna di Santiago quando aveva appena 15 anni. Capelli lunghi e ondulati, frangetta voluminosa a tendina in perfetto stile anni ’80. Proprio l’hair look sfoggiato da Belen nell’ultimo periodo con la frangetta e i capelli mossi evidenzia ancora di più la somiglianza con la mamma.

I lineamenti del viso sono molto simili a quelli della showgirl: stesso sguardo, stessa espressione, bocca uguale. C’è da dire che sembrano praticamente gemelle! Del resto, la bellezza di tutta la famiglia Rodriguez è più che nota come mostrano anche i tratti di Jeremias e Cecilia.

Capito da chi ha ereditato tanto splendore la conduttrice de Le Iene?