Come è cambiata Ilary Blasi negli anni, il prima e dopo della conduttrice

Oggi è una delle conduttrici di punta della Mediaset, amatissima da tutti, ma come è cambiata negli anni Ilary Blasi? Il suo ‘prima e dopo’

E’ oggi uno dei volti televisivi più amati. Conduttrice amatissima, Ilary Blasi ha esordito in televisione quando era ancora una bambina, per poi essere notata da tutti come una delle vallette di Gerry Scotti, nell’amatissimo e seguitissimo game show Passaparola.

Conduttrice de Le Iene e poi dei reality show più seguiti come Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi di cui è anche attualmente al timone della conduzione, Ilary ha raccolto e raccoglie tutt’oggi un seguito davvero pazzesco. La sua bellezza cattura l’intero schermo e non c’è dubbio che dagli esordi sia sempre stata bellissima. Ma come è cambiata negli anni Ilary Blasi? Vediamo il ‘prima e dopo’ della conduttrice.

Ilary Blasi, come è cambiata negli anni la conduttrice de L’Isola dei Famosi

Era giovanissima quando ha esordito come letterina a Passaparola. Aveva all’incirca 20 anni ma da allora Ilary Blasi non ha più abbandonato il piccolo schermo. E’ diventata di fatti una delle conduttrici televisive più amate ed uno dei volti di punta della Mediaset. La moglie di Francesco Totti ne ha davvero fatta di strada, ma come è cambiata negli anni Ilary Blasi? Eccola in un imperdibile scatto da giovanissima, riuscite a notare qualche differenza?

Sebbene sia trascorso del tempo ormai, possiamo certamente dire che la splendida conduttrice non ha certo smarrito la sua incredibile bellezza. I lineamenti ad oggi, che sono trascorsi quasi 20 anni dal suo esordio nella maggiore età, sono sicuramente più maturi ma ci sono alcuni dettagli che rendono evidente il cambiamento.

Sicuramente le sopracciglia che ad oggi sono più folte così come la capigliatura. Oggi Ilari Blasi opta per un biondo chiaro e luminoso e per un make-up più naturale.

Bellissima ieri come oggi, non trovate?