Dolcissimo compleanno per Albe: ecco che sorpresa gli ha fatto Serena

Si sono innamorati nella scuola di Amici 21 e la loro storia continua a gonfie vele: guardate cosa ha fatto Serena per il compleanno di Albe!

Albe e Serena sono sicuramente tra i grandi protagonisti dell’edizione di Amici appena terminata. Lui, giovane studente di Economia originario della provincia di Brescia con la passione per il canto. Lei, ballerina pugliese di soli vent’anni, componente fin da piccola della compagnia francese Giovanni Martinat.

Nella scuola più famosa d’Italia, i due si sono innamorati ogni giorno di più e insieme sono riusciti ad arrivare tra i finalisti di quest’anno. Ora che il programma è finito, tra loro procede tutto a gonfie vele, come hanno raccontato sabato scorso ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo.

“È stato amore al terzo sguardo – ha raccontato Albe – Lei mi ha capito nel senso che io ho grandi ambizioni e lei è stata l’unica che come me riusciva a capire questa cosa, anche lei ha queste ambizioni nel ballo”.

Per entrambi ora inizia un futuro nel mondo dello spettacolo: Serena ha vinto una borsa si studio a New York ma i fan sono fiduciosi e sperano che la lontananza non basti a separare le loro strade. Intanto continuano a seguire la coppia sui social e a gioire della loro felicità. In questi giorni Alberto ha compiuto 23 anni e proprio tramite il suo profilo Instagram ha condiviso un momento tenerissimo che riguarda Serena.

Albe e Serena fanno emozionare i fan: la tenera sorpresa della ballerina per il compleanno di lui

Come certamente sapranno coloro che lo hanno seguito fin dal suo arrivo ad Amici, Albe è un ragazzo di grandissima sensibilità. Non stupisce quindi che durante la finale di domenica 15 maggio abbia fatto un gesto molto significativo per la sua ragazza: “Sono contentissimo per la borsa di studio che ha vinto Serena. Solo dal fatto che le volevo dare la maglia fa capire quanto io ci tenga al fatto che realizzi i suoi sogni, è bravissima, sono contentissimo”, ha spiegato ai microfoni di Verissimo.

Anche la Carella ha avuto un pensiero dolcissimo nei suoi confronti: come mostrano le storie pubblicate da Albe nelle ultime ore, in occasione del suo 23esimo compleanno, la ballerina si è fatta trovare a sorpresa a casa sua. Per lui è stata una grande emozione trovarsela davanti all’improvviso dopo aver aperto la porta. I due sono abbracciati sciogliendo il cuore dei follower.

Che belli, vero?