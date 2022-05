Dopo Vite al Limite si mostra così e sconvolge tutti: avete visto com’era prima? Irriconoscibile!

A distanza di mesi dalla sua partecipazione a Vite al Limite, sconvolge tutti con la sua trasformazione: avete visto com’era prima? Irriconoscibile.

Vite al Limite ha fortemente cambiato la sua vita e, da come mostrato anche dal suo canale social, l’ha cambiata decisamente in meglio. Entrato nella clinica di Houston a solo 30 anni, ma un peso che raggiungeva i 350 km, il paziente del dottor Nowzaradan è dimagrito tantissimi chili.

Il protagonista di questo nostro articolo di oggi è Paul MacNeill, paziente del dottor Nowzaradan nel corso della decima stagione di Vite al Limite. Con un passato alle spalle piuttosto turbolento, fatto di sofferenza e violenza, il giovane ha raccontato di aver raggiunto facilmente i 347 kg, ma di essere fortemente interessato a dimagrire. Ad oggi, sfogliando la sua bacheca social, si può dire che ci è riuscito alla grande. E la sua trasformazione sconvolge tutti. Siete curiosi di sapere, però, com’era prima di Vite al Limite?

La storia di Paul: un passato davvero difficile, oggi è irriconoscibile

Aveva solo 30 anni quando Paul ha scelto di partecipare a Vite al Limite, ma il suo peso raggiungeva già i 350 kg. Alle telecamere del programma di Real Time, il giovane MacNeill ha raccontato tutti quegli episodi che l’hanno condizionato e che hanno fortemente segnato il suo peso, proprio come è accaduto a Larry. A partire, quindi, dalla separazione dei suoi genitori fino alla violenza subito da un amico di famiglia, Paul ha vissuto tantissimi momenti drammatici nel corso della sua vita. E tutti l’hanno traumatizzato.

Giunto all’età di 30 anni e consapevole che il suo peso l’avrebbe molto presto ucciso, Paul si è convinto a chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Oggi, a distanza di mesi dalla sua partecipazione a Vite al Limite, si mostra ai suoi social davvero irriconoscibile. Com’era prima?

Com’era Paul prima di Vite al Limite: davvero irriconoscibile

La sua ritrovata forma fisica ha letteralmente sconvolto tutti, ma com’era Paul MacNeill prima di Vite al Limite? Ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa. Una cosa, però, è certa: è davvero irriconoscibile! Eccolo qui:

Oggi questo Paul non c’è più! Il giovane MacNeill ha capito quanto fosse importante ritornare in forma soprattutto per se stesso. Complimenti!