Drastico cambio look per la protagonista di Uomini e Donne: così non l’abbiamo mai vista; ecco cosa ha fatto ai capelli la dama del trono Over.

Uomini e Donne sta per andare in vacanza! Anche quest’anno, la trasmissione di Maria De Filippi si fermerà per i mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre con i nuovi appuntamenti. Ritroveremo tutti i protagonisti di questa stagione? Tra le dame del trono Over più amate degli ultimi mesi c’è senza dubbio lei, Sara Zilli.

La dama ha frequentato diversi uomini nel parterre della trasmissione, ma, al momento, non ha trovato ancora la sua anima gemella. La troverà nel corso della prossima stagione? Staremo a vedere, nel frattempo siete curiosi di vedere il suo cambio look? La dama ha sentito l’esigenza di cambiare e ha iniziato proprio dai suoi capelli! Ecco il suo nuovo aspetto.

Sara è una delle protagoniste del trono Over di Uomini e Donne: drastico cambio look per lei

Niente lieto fine, per il momento, per Sara Zilli a Uomini e Donne. Dopo la turbolenta rottura con Biagio Di Maro, la dama aveva provato di nuovo un forte interesse per Gianluca, una new entry del trono Over. Anche con lui, però, la frequentazione non è finita bene. In attesa di scoprire cosa accadrà e se la rivedremo in studio a settembre, Sara ha deciso di cambiare look, come ha raccontato anche al magazine ufficiale della trasmissione. Curiosi di scoprire cosa ha fatto alla sua chioma bionda?

A mostrare il suo aspetto rivoluzionato è stata proprio lei, sul suo canale ufficiale di Instagram. Sara ha deciso di accorciare notevolmente i capelli, pur mantenendo il colore. Date un’occhiata al selfie apparso sui social:

Eh si, un cambio look che non è passato affatto inosservato quello di Sara. E, a quanto pare, i fan hanno apprezzato la sua scelta: una valanga di complimenti per lei, nei commenti al post di Instagram. A voi piacerebbe rivedere Sara nel parterre della trasmissione anche nella prossima stagione?