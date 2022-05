Grandissimo colpo di scena a Don Matteo 13: com’è finito? Non indovinereste mai!

Giovedì 26 Maggio è andata in onda l’ultima puntata di Don Matteo 13, ma avete visto anche voi com’è finito? Grandissimo colpo di scena.

Le anticipazioni dell’ultima puntata ci avevano fatto intuire che il finale di stagione di Don Matteo sarebbe stato “choc”, ma ha superato di gran lunga tutte le aspettative del suo pubblico. Non avete avuto l’opportunità di vedere la decima ed ultima puntata di Don Matteo 13 ed adesso siete curiosi di sapere com’è finito? Vi diremo noi ogni cosa. Preparatevi, però: ci sarà un susseguirsi di colpi di scena.

Giovedì 26 Maggio è andata in onda l’ultima puntata di Don Matteo 13. Come definire questa stagione? Beh, gli aggettivi da darle sono davvero tantissime, ma quella che più le calza a pennello sono: straordinaria e spiazzante. A distanza di ben 13 stagioni dal suo primo inizio, Terence Hill ha scelto di abbandonare la fiction e di dare il benvenuto al suo sostituto: Raoul Bova nei panni di Don Massimo! Sin dai suoi primi episodi, Don Matteo 13 si è rivelato imperdibile e l’ultima puntata di qualche ora ce ne ha dato la conferma. Ripercorriamo insieme il finale di stagione!

Com’è finito Don Matteo 13? Grande colpo di scena

Dopo un viaggio emozionante durato ben 10 puntate, Don Matteo 13 ha regalato un ultimo appuntamento impressionante. Avete visto anche voi com’è finito oppure siete davvero curiosi di sapere che emozioni ci ha regalato il finale di stagione? Allacciate le cinture: ne vedremo davvero delle belle!

Sin dai primi istanti, la decima puntata di Don Matteo 13 si è rivelata imperdibile. È stata ritrovata una macchina incidentata e tutti credevano che fosse proprio Natalina ad essere stata coinvolta nel sinistro. In realtà, seppure la macchina fosse realmente sua, non era affatto implicata: la donna, infatti, ha raccontato che la sera prima aveva prestato la sua auto a Don Massimo, che – confessando tutto – ha detto di aver usato l’automobile per raggiungere una donna con cui ha trascorso la notte insieme. Primo colpo di scena: chi è questa donna? Si tratta della moglie di un boss che Don Massimo aveva arrestato prima che vestisse i panni da parroco. Nel bel mezzo della puntata, però, il prete sarà protagonista di un altro colpo di scena: viene accusato di omicidio! Viene così arrestato e il boss che, anni prima aveva arrestato, tenta di ucciderlo. A prendere le difese del parroco di Spoleto è Anna, che prontamente interviene ed uccide il malavitoso.

Chiusa la “parentesi” di Don Massimo e del suo passato, ci sono altre da affrontare: in primis, il maresciallo Cecchini, che è pronto a convolare a nozze con la sua amata, e il “triangolo” più amato d’Italia. Stiamo parlando di Anna, Valentina e Marco. Questi ultimi, come sapete, avevano iniziano una splendida storia d’amore. Tutto sembrava procedere per il meglio, fino a quando la giovane Anceschi ha scelto di chiudere con Nardi consapevole dei sentimenti di lui per un’altra donna. Marco ed Anna, così, si incontrano e trascorrono la notte insieme, ma quando il pm viene a sapere delle intenzioni della giovane di partire per la Siria, la lascia. È definitivamente finita tra loro? Ennesimo ed ultimo colpo di scena: dopo aver salvato Don Massimo, Anna si rende conto dei suoi reali sentimenti per Marco e corre da lui!

Avreste mai immaginato un finale di stagione del genere?