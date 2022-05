Isola dei Famosi, Marco Maccarini scatena le ire di due naufraghe: il gesto che le ha fatte infuriare

Arrivato da poco a L’Isola dei Famosi, Marco Maccarini ha fatto arrabbiare parecchio due naufraghe: ecco cosa ha combinato.

Se per nessun concorrente L’Isola dei Famosi rappresenta un’esperienza facile da affrontare, per coloro che arrivano dopo addirittura mesi dall’inizio del programma ambientarsi è ancora più complicato.

E’ quanto accade a Marco Maccarini, conduttore radio e tv torinese, divenuto famoso negli anni ’90. Già nella scorsa puntata del reality, abbiamo assistito alle lamentele di Carmen Di Pietro nei suoi confronti: secondo la showgirl, Marco starebbe combinando solo pasticci sull’isola senza apportare un vero aiuto.

Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio 26 maggio, l’ex vj di MTV è stato protagonista di un acceso scontro proprio con Carmen e anche con Pamela Petrarolo a causa di una trovata ideata per tenere lontane le zanzare. In pratica, Marco ha messo a scaldare un’essenza in un barattolo di latta nella speranza che il forte odore emanato allontanasse i fastidiosi insetti.

Non ha però avvertito nessuno della sua idea e così Pamela ha preso il barattolo senza precauzioni e si è scottata le dita. Ovviamente la cosa l’ha fatta innervosire, ma ci ha pensato Carmen Di Pietro a rincarare la dose facendo scoppiare una lite con Maccarini.

Isola dei Famosi, Marco Maccarini preso di mira: cosa ha fatto il conduttore

Intromettendosi nella discussione tra Marco e Pamela, la mamma di Alessandro Iannoni ha detto senza mezzi termini: “Perché lui pensa di fare le cose buone e poi alla fine si rivelano tutte un disastro”.

Tali parole hanno agitato ancora di più il naufrago, già abbastanza imbarazzato da quanto successo alla Petrarolo a causa sua: “Però non ti ci mettere anche tu. Sono già mostruosamente dispiaciuto. Mi viene anche da piangere”, ha risposto stizzito. Ne è derivato uno scontro acceso: “Tu non c’entri, ti stai aggiungendo apposta per finta”, ha aggiunto. La Di Pietro ha urlato: “Sei un bugiardo, non te la faccio passare questa. Da quando sei arrivato qua stai facendo tutte ca**ate. Fatemelo dire perché gli altri non hanno il coraggio di dirlo”.

Sempre più convinta della sua idea, in confessionale Carmen ha definito Marco “un buffone e un rosicone”, intento a fare le cose per apparire come se fosse a teatro.

Nella puntata di questa sera vedremo cosa proseguirà la discussione, voi da che parte state?