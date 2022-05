La dottoressa Pimple Popper, Dennis sconvolge tutti: terribile dramma, cos’è successo

Dennis sconvolge La dottoressa Pimple Popper e tutti i suoi telespettatori: terribile dramma, è davvero inimmaginabile quello che è successo.

Ha sconvolto letteralmente sia La dottoressa Pimple Popper che tutto il pubblico della seguitissima trasmissione di Real Time, Dennis! Giunto nel programma con delle grosse protuberanze dietro la testa, il sessantasettenne ha raccontato a tutto il suo incredibile dramma.

A rendergli la vita impossibile, non era una semplice protuberanza – proprio come era accaduto a Juan – bensì quattro, di cui una era decisamente enorme. Cresciute diversi anni prima della sua partecipazione al programma, Juan ha sempre rimandato l’appuntamento coi dottori per il suo enorme spavento verso i cosiddetti “camici bianchi”. Pensate, un giorno si è recato presso un centro per fare delle analisi del sangue e la dottoressa si è spaventata tantissimo per via del suo pallore. “Non aveva mai visto un paziente così sbiancato”, ha raccontato. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: cosa l’ha spinto adesso a rivolgersi alla dottoressa? La risposta è semplicissima: la sua pazienza era esaurita! Non solo Dennis non riusciva a riposare e vivere bene per via delle escrescenze, ma viveva sempre in disparte dal mondo circostante.

Dennis a La dottoressa Pimple Popper, terribile dramma: sconvolgente

Di masse grossissime ne abbiamo viste di diverse nel corso degli episodi de La dottoressa Pimple Popper – e ce ne da la conferma proprio il giovane Antonio – ma quella di Dennis ha sconvolto davvero tutti. Da poco meno di 10 anni, il sessantasettenne ha raccontato di avere ben quattro escrescenze che gli rendevano la vita impossibile. Una tra queste, però, era decisamente enorme e non gli consentiva nemmeno di avere uno splendido rapporto col suo corpo. Guardate un po’ qui:

Recatosi presso lo studio della dottoressa Sandra Lee per rimuoverle interamente, Dennis ha ricevuto una spiacevolissima notizia: la dermatologa, infatti, non le ha rimosso tutte, ma solo una, quella più grande. La cisti pilare, perché è proprio di questo tipo di escrescenza che parliamo, era talmente grossa che, durante la rimozione, il paziente ha perso molto sangue. E la dottoressa, quindi, ha preferito non procedere oltre, dandogli appuntamento ad un paio di giorni dopo.

Seppure abbia impiegato un po’ di tempo più per rimuovere l’escrescenza, il risultato è stato straordinario.