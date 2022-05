Conduttrice televisiva amatissima, ma cosa avrebbe voluto fare Mara Venier se non fosse diventata famosa: il retroscena prima del successo

Storica attrice e conduttrice televisiva, la sua carriera sul piccolo schermo è stata un crescendo ed ha ottenuto un successo davvero clamoroso. Mara Venier è oggi un personaggio molto amato. Sebbene abbia cominciato come attrice sul piccolo schermo è alla conduzione di Domenica In nel ’93 che la splendida conduttrice ha riscosso enorme seguito.

Dei suoi successi nelle vesti di attrice e di conduttrice televisiva sappiamo tutto o quasi, ma cosa sappiamo invece del suo passato? Ecco alcuni dettagli inediti!

Mara Venier prima del successo: i retroscena

Classe ’50, bellezza, talento e simpatia fanno parte di lei. Mara Venier è una delle conduttrici televisive più amate e seguite. Domenica In si dice infatti il programma televisivo più amato e seguito. Ma conoscete il suo titolo di studio? E sapete che cosa avrebbe voluto fare Mara Venier se non fosse diventata un personaggio famoso? Cosa faceva prima del successo? Non si conosce il titolo di studio di Mara Venier. Quello che sappiamo però è che la storica conduttrice non ha intrapreso il percorso universitario.

Era il ’73 quando ha esordito sul piccolo schermo come attrice e da allora ha lasciato il segno divenendo uno dei personaggi più amati. Dal 93 al 2014 è stata alla conduzione di Domenica In, per poi ritornarvi definitivamente dal 2018 sino ad oggi. Ma cosa faceva prima del successo e cosa avrebbe fatto se non fosse diventata famosa?

Prima del successo televisivo, il desiderio di Mara Venier era quello di aprire una profumeria e di diventare una parrucchiera. Ancor prima del suo esordio televisivo la splendida conduttrice aveva aperto un negozio d’abbigliamento a Roma che ebbe un successo davvero incredibile.

E voi eravate a conoscenza di questo retroscena?