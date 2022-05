Ormai è ufficiale: chi è la nuova fidanzata di Blanco e cosa fa nella vita; tutto sulla nuova fiamma del vincitore di Sanremo 2022.

È uno dei cantanti più amati del momento. La partecipazione a Sanremo 2022 gli ha permesso di farsi conoscere ad un pubblico più ampio, conquistando diverse generazioni. Parliamo di Blanco, che a soli 19 anni ha raggiunto un successo incredibile. I suoi brani fanno cantare e ballare i fan, ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Fino al periodo sanremese, il cantante bresciano era legato a Giulia Lisoli, alla quale ha dichiarato amore anche dopo la vittoria all’Ariston. Dopo poco, però, la storia d’amore è naufragata… Oggi Blanco è single? La risposta è assolutamente no! E proprio nei giorni scorsi, il cantante è venuto allo scoperto con quella che è a tutti gli effetti la sua nuova fidanzata. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Vi sveliamo tutto!

Blanco ha una nuova fidanzata: chi è e cosa sappiamo di lei

La voci di un presunto flirt erano nell’aria da diverse settimana, ma solo dopo gli Eurovision 2022 la loro storia è stata ufficializzata. Si, perché dopo la partecipazione al celebre evento musicale, Blanco è volato a Parigi per una vacanza super romantica con la sua nuova metà. Di chi si tratta?

Di Martina Valdes, la ragazza con cui Blanco era stato beccato in discoteca a inizio marzo: in un video circolato sul web, i due si baciavano in un locale di Milano. Ebbene, dopo foto di sfuggita e paparazzate, i due hanno reso pubblica la storia proprio durante il viaggio nella capitale francese, con tanto di scatto sotto la Tour Eiffel. Cosa sappiamo della nuova fiamma del cantante?

È una ballerina e lavora per Mamacita Club; Martina è originaria di Desenzano Del Garda, dove Blanco è cresciuto, e vive a Salò, secondo quanto si apprende da Facebook. Sui social, al momento, non ci sono scatti di coppia, ma sui post pubblicati dalla Valdes non manca mai il ‘cuoricino’ di Blanco.

Che ne dite di questa coppia? Vi piacciono insieme?