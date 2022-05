“Lui è sempre con me”: Paolo Belli si commuove in diretta

Grande emozione per Paolo Belli a Oggi è un altro giorno: si è commosso in diretta, cos’è successo nello studio di Serena Bortone.

Quante volte ci è capitato di raccontarvi di interviste talmente appassionanti che hanno sciolto i diretti interessati in una valle di lacrime? Ne è stata l’esempio lampante la bella Angela Melillo, che proprio recentemente ha raccontato a Verissimo il suo dramma. Ricordate il suo racconto da brividi?

Un caso simile a quello di Angela Melillo, ma anche a tantissimi altri personaggi dello spettacolo, è quello di Paolo Belli. Qualche giorno fa, l’amatissimo volto di Ballando con le stelle si è ampiamente raccontato a Oggi è un altro giorno, trasmissione quotidiana di Serena Bortone. Non ha assolutamente mancato nulla nel suo racconto, il buon Belli. Ha, infatti, parlato davvero di tutto: a partire dalla sua vita privata fino alla sua intramontabile carriera. È proprio toccando questo argomento che Paolo non si è affatto trattenuto e si è lasciato andare alla commozione. Ecco cos’è successo in diretta.

Paolo Belli si commuove in diretta: cos’è successo

Un’intervista davvero emozionante, quella a cui ha dato origine Paolo Belli nel corso di una sua recentissima puntata di Oggi è un altro giorno. Entrato in studio subito dopo Rita Rusic, che ha dato la possibilità di parlare della sua nuova storia d’amore con Cristiano, l’amatissimo volto di Ballando con le stelle si è raccontato a trecentosessanta gradi, non tralasciando affatto i momenti salienti della sua incredibile carriera.

Nel bel mezzo della sua intervista, Paolo Belli ha potuto rivedere un filmato davvero emozionante, che ha sciolto il cuore di tutti i presenti in studio, ma anche di quelli a casa. Nel ripercorrere la sua carriera, infatti, il famoso cantautore e conduttore televisivo ha potuto rivedere l’immagine di Fabrizio Frizzi e non ha perso occasione di emozionarsi. D’altra parte, tutti l’hanno amato quando era in vita ed ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua dipartita, continua ad essere amatissimo. “La sua dolcezza e il suo carisma sono stati così importanti per noi…”, ha iniziato a dire Serena Bortone dinanzi ad un Paolo Belli visibilmente emozionato. “Mi avete tirato un colpo basso”, ha detto.

Un momento emozionante e che sottolinea quanto la bontà di Fabrizio Frizzi sia scolpita nella mente di tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo.