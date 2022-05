Raoul Bova, pessima notizia per l’attore: davvero un brutto colpo

Pessima notizia per Raoul Bova e tutti i suoi sostenitori: si tratta di un vero e proprio brutto colpo, nessuno l’avrebbe immaginato.

Un vero e proprio brutto colpo per Raoul Bova e per tutti i suoi ammiratori! La pessima notizia ha iniziato a diffondersi qualche ora fa e, in men che non si dica, ha fatto il giro del web.

Siete pronti all’ultima ed imperdibile puntata di Don Matteo 13? A partire dalle ore 21:30 di Giovedì 26 Maggio, andrà in onda il decimo appuntamento con la famosa ed amata fiction di Rai Uno, che – come raccontato anche in un nostro articolo – prevede un colpo di scena davvero choc. In attesa della puntata di questa sera, però, c’è una spiacevolissima notizia che non possiamo fare a meno di darvi. Sia chiaro: non si tratta affatto di nulla di grave! Facciamo, però, riferimento a qualcosa che, senza alcun dubbio, non avrà fatto piacere nemmeno al diretto interessato. Scopriamo insieme qualche piccolo dettaglio in più.

Pessima notizia per Raoul Bova: un colpo durissimo

Non solo Don Matteo, ma anche Giustizia per tutti! Mai come quest’anno, Raoul Bova è letteralmente inarrestabile dal punto di vista lavorativo. Ed oltre alle nuove riprese di Buongiorno Mamma, si è cimentato in due avventure completamente inedite per lui. State seguendo anche voi la fiction di Mediaset di cui è protagonista indiscusso? Noi sì e siamo davvero esterrefatti dal suo fascino. Mercoledì 25 Maggio è andata in onda la seconda puntata di Giustizia per tutti, che ha visto un colpo di scena impressionante, mentre Martedì 31 Maggio ci attende il finale di stagione. Cosa ne sarà di Roberto Beltrami? Staremo a vedere. Nel frattempo, però, l’amatissimo Raoul Bova è stato colto da una pessima notizia.

Stando a quanto si apprende dai dati auditel di oggi, sembrerebbe che la seconda puntata di Giustizia per tutti non abbia ottenuto grande consenso. Certo, i suoi ascolti non sono stati affatto male, sia chiaro. Solo che, messa “in sfida” con la finale della Uefa Europa Conference League, ha perso la gara di ascolti, registrando quasi 2 milioni e mezzo di telespettatori per un totale del 13,2% di share. Un colpo basso per Raoul Bova, dati i risultati ottenuti con Don Matteo, ma che siamo certi è solo un caso isolato.

Voi, invece, avete seguito la seconda puntata di Giustizia per tutti?