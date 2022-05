Vincitore de L’Isola dei famosi nel 2004, ma cosa fa oggi Sergio Muniz? Come lo ritroviamo dopo 18 anni

Sergio Muniz è stato il vincitore de L’isola dei famosi nel 2004, ma cosa fa oggi dopo quasi 20 anni? Ecco come lo ritroviamo!

Se si pensa ad un vero e proprio naufrago, non si può fare a meno di ricordarci di lui: Sergio Muniz. Ricordate quando l’attore spagnolo partecipò alla seconda edizione de L’isola dei famosi e riuscì ad uscirne vincitore? Sono trascorsi quasi 20 anni da quel momento, ma cosa fa oggi?

Il percorso di Sergio Muniz a L’Isola dei famosi difficilmente verrà dimenticato! Eliminato nel corso delle prime puntate di quell’edizione, l’attore spagnolo fu immediatamente trasferita sulla cosiddetta “ultima spiaggia” e vi rimase per ben 46 giorni. Alle telecamere di Vieni da me nel 2019, il bel Muniz ha raccontato di aver vissuto completamente da solo questa sua esperienza, ma di essersela goduta alla grande. E pensare che non voleva nemmeno prendervi parte! Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Sono trascorsi quasi 20 anni dalla sua vittoria a L’Isola e la popolarità di Sergio è aumentata esponenzialmente, ma cosa fa oggi?

Cosa fa oggi Sergio Muniz dopo quasi 20 anni dalla vittoria a L’isola dei famosi?

Subito dopo la vittoria di Walter Nudo, è stato proprio Sergio Muniz ad accaparrarsi il montepremi nel 2004. All’epoca della sua partecipazione a L’Isola dei famosi, il giovanissimo spagnolo era un modello di successo. Subito dopo la sua vittoria, però, la sua popolarità è aumentata incredibilmente, tanto da diventare uno dei volti più apprezzati dello spettacolo italiano. Ad oggi, infatti, sono tantissime le persone che lo ricordano con immenso affetto e che sono interessati a scoprire qualche cosa in più sul suo conto. Siete curiosi di sapere che cosa fa oggi?

Subito dopo la sua vittoria a L’isola dei famosi, Sergio Muniz è diventato amatissimo. A Caterina Balivo, infatti, ha raccontato di non riuscire nemmeno a fare la spesa talmente della popolarità acquisita grazie al reality. Davvero incredibile! Com’è cambiata la sua vita dopo quasi 20 anni? Beh, la risposta è semplicissima: ad oggi il buon Sergio continua a svolgere la vita di sempre. Spulciando il suo canale Instagram, infatti, abbiamo rintracciato alcuni scatti che lo ritraggono in diversi spettacoli teatrali. E, dando uno sguardo alla sua bio, abbiamo scoperto che – proprio nei mesi scorsi – è uscito il suo nuovo singolo musicale. Sempre appassionato di surf e yoga, il buon Sergio è solito condividere scatti che lo ritraggono a 360 gradi.

Ricordate il suo percorso a L’isola dei famosi? Davvero pazzesco!