Con la sua musica ha scalato tutte le classifiche, ma cosa fa Alexia oggi? La sua vita è diversa ora

Ha segnato la scena musicale a cavallo tra gli anni ’90 e l’inizio dei 2000, ma cosa fa oggi Alexia e come appare a 55 anni?

Chi non ricorda le hit estive (e non solo) cantate dalla spumeggiante Alexia tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000? Hanno fatto ballare davvero tutti e ancora oggi sono pezzi memorabili della storia della musica dance.

Nata a La Spezia il 19 maggio del 1967 col nome di Alessia Aquilani, la cantante nella sua carriera ha raggiunto ben sei milioni di copie vendute. Anche a livello internazionale è sempre stata molto apprezzata e infatti ha inciso diverse canzoni in altre lingue. Memorabili i suoi successi come ad esempio Dimmi Come, Ti Amo Ti Amo, Happy, Per Dire Di No, Uh La La La.

Dal 2005 è sposata con Andrea Camarana, nipote del celebre stilista Giorgio Armani, conosciuto nel 2002 in occasione del Festival di Sanremo. Lui doveva proporle alcuni abiti e le mandò successivamente un mazzo di fiori! Un inizio davvero romantico per la coppia ancora oggi unita e felice!

Alexia è anche mamma di due bambine, Maria Vittoria e Margherita. Ospite a Vieni da Me, Alexia raccontò che a un certo punto della sua vita nacque in lei il forte desiderio di diventare madre

Alexia oggi: cosa fa l’indimenticabile artista degli anni ’90

“Ho scoperto che avevo voglia di mettere su famiglia, prima di lui non mi era mai passato per la testa. Ma contemporaneamente ero terrorizzata degli anni che passavano e dall’idea che non avrei mai avuto un figlio”, raccontò l’artista a Vanity Fair.

Purtroppo anni fa, nella vita di Alexia c’è stato il grave lutto per la morte di suo padre e anche questo è stato un motivo che l’ha spinta ad allontanarsi un po’ dalle scene. Inoltre, oggi preferisce dedicarsi alla famiglia e, pur senza abbandonare la musica, non avere più i ritmi frenetici che aveva quando era all’apice del successo.

In questa foto tratta dal suo profilo Instagram vediamo la sua trasformazione: si può dire che sembri sempre una ragazzina!

Che vi dicevamo?