Con “Tienimi stanotte” Luigi Strangis ha conquistato il pubblico: sapete a chi è dedicata?

“Tienimi stanotte” è uno dei brani più belli di Luigi Strangis: proprio lui ha rivelato a chi è dedicato, l’avreste mai detto?

Amici 21 è terminato ormai da quasi 2 settimane: domenica 15 maggio 2022 abbiamo visto trionfare il giovane cantautore e polistrumentista Luigi Strangis che ora si appresta a costruire, mattone dopo mattone, una carriera musicale che ha tutta l’aria di diventare più che brillante.

Il talento dell’artista calabrese è stato evidente fin dal suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia avvenuto a settembre dello scorso anno. Impegno, serietà e dedizione gli hanno poi permesso di alzare la coppa tanto agognata e portare a casa una consistente somma di denaro.

Il suo futuro dopo il talent è iniziato ed il prossimo 3 giugno uscirà il suo primo EP prodotto dalla casa discografica 21CO. L’album è intitolato Strangis e contiene 7 brani: Tienimi stanotte, Muro, Tondo, Partirò da zero, Vivo, Riflessi (Live), Rumore.

Previsto anche un tour di instore in giro per L’Italia, grazia al quale i fan potranno incontrare il cantante, scattare una foto con lui e ricevere il suo autografo. Tra le canzoni che hanno conquistato maggiormente il pubblico, c’è sicuramente Tienimi stanotte, ma non tutti immaginano a chi sia dedicata. Scopriamolo!

Luigi Strangis parla di “Tienimi stanotte”: ecco cosa ha rivelato

Ora che l’avventura ad Amici è giunta al termine, Strangis è ovviamente richiestissimo in molti programmi tv. Lo abbiamo visto a Verissimo, a Domenica In e anche a Generazione Z, trasmissione condotta da Monica Setta su Rai2. Proprio qui, Luigi ha svelato una curiosità sul brano Tienimi stanotte, scritto da Giordana Angi e prodotto dallo stesso Luigi e da Gabriele Cannarozzo.

Nei mesi trascorsi all’interno della scuola di Canale 5, il ventenne originario della Calabria è stato protagonista di un feeling con la ballerina Carola Puddu la quale non ha mai nascosto i suoi sentimenti per lui. Sebbene per ora Luigi abbia sempre dichiarato di volere solo un’amicizia con lei, i fan sperano di vederli come coppia prima o poi.

Quando la Setta gli ha chiesto se al momento fosse innamorato e a chi fosse dedicata Tienimi stanotte, lui ha risposto: “È una dedica a me stesso, di lasciarmi andare e vivere le cose”.

Anche a voi piace tanto la canzone di Luigi?