U&D, diventerà papà! “La cosa più bella che potesse accadere”, gioia immensa per lui!

Dopo Uomini e Donne festa grande! Il dolcissimo annuncio per l’ex tronista: diventerà papà per la prima volta: “La cosa più bella”

Una splendida notizia per uno dei volti più amati di Uomini e Donne. Nei panni di tronista all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi aveva fatto parlare molto di sé, divenendo di fatti uno dei volti poi più seguiti anche una volta fuori dal programma.

Sebbene lui sia stato uno dei volti protagonisti ad Uomini e Donne oggi la sua vita è completamente diversa. Ha incontrato la sua anima gemella lontano dalle telecamere ed oggi insieme i due coronano un sogno e sugellano il loro amore. L’ex tronista diventerà presto papà. Curiosi di sapere di chi si tratta?

L’ex volto di Uomini e Donne diventerà papà: il dolcissimo annuncio

Luigi Mastroianni è stato uno dei tronisti più amati ad Uomini e Donne. Anche dopo la fine del suo percorso da tronista nel dating show, il giovane ha riscosso un certo successo sino ad essere oggi un volto seguitissimo in particolare sui social. Ed è proprio dal suo profilo ufficiale che possiamo scoprire la bellissima notizia. L’ex tronista di U&D diventerà presto papà!

Una notizia che riempie il cuore di gioia, soprattutto quelli dei futuri neogenitori che si preparano a diventare mamma e papà per la prima volta. “La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Ti aspettiamo amore mio“, ha scritto nella didascalia del post in cui Luigi e la sua metà Anna Scuderi hanno dato a tutti la splendida e lieta notizia.

Il lieto annuncio ha ovviamente raccolto like e commenti a più non posso. Al momento è prematuro conoscere il sesso del nascituro, ma non vediamo l’ora di conoscere nuovi aggiornamenti e dettagli e gioire insieme alla splendida coppia!