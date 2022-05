È il più giovane dei vincitori di Masterchef, cosa fa oggi Valerio Braschi? È successo l’impensabile

Valerio Braschi è tra il più giovane dei vincitori di Masterchef, ma che fine ha fatto oggi? Dopo la sua vittoria è successo l’impensabile.

Se Bake Off Italia – di cui nella prossima edizione ci attende una novità davvero clamorosa – è uno dei talent di pasticceria più seguiti, non si può dire affatto di meno del famoso ed amato Masterchef. In onda fino a qualche mese su Sky, l’undicesima edizione del talent di cucina ha visto trionfare la giovanissima Tracy!

In attesa di scoprire quando partirà la dodicesima edizione di Masterchef, chi saranno i suoi giudici e, soprattutto, il suo vincitore, non abbiamo potuto fare a meno di fare un viaggio nel passato. E ripercorrere alcuni dei suoi ex vincitori. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato di Antonio Lorenzon, trionfatore della nona edizione del talent, ma siate curiosi di sapere qualche cosa in più su Valerio Braschi? All’epoca della sua partecipazione, il giovane cuoco era un ragazzino tanto da rientrare tra i vincitori più giovane del talent, ma cosa fa oggi? Forse non tutti lo sanno, ma dopo la vittoria è successo davvero l’impensabile.

Valerio Braschi dopo la vittoria a Masterchef oggi: è successo l’impensabile

Si sono alternati tantissimi volti nelle cucine di Masterchef, ma in pochi sono riusciti ad entrare nel cuore del suo pubblico. Tra questi, c’è senza alcun dubbio lui: il giovane Valerio Braschi, vincitore del talent nel 2017. All’epoca della sua partecipazione al programma, da quanto si apprende dal web, Valerio aveva solo 18 anni ed era uno studente. Subito dopo la sua vittoria, però, la sua vita è completamente cambiata. Volete saperne di più?

Forse non tutti lo sanno, ma Masterchef è stato un ottimo trampolino di lancio per Valerio Braschi. Oltre ad ottenere tantissimi riconoscimenti per la sua ottima cucina, il giovane cuoco è riuscito ad aprire un locale tutto suo a Roma, che tra l’altro è piuttosto famoso. Ancora oggi, infatti, il buon Braschi fa parlare di sé per i suoi piatti innovativi ed originali.

Insomma, saranno anche passati anni dalla sua partecipazione a Masterchef, eppure sembrerebbe che la vita di Valerio non sia per nulla cambiata. La passione per la cucina è rimasta la stessa e, grazie alla sua costanza e determinazione, l’ha resa il suo lavoro.