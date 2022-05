Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 28 Maggio: non perdetela, ci sarà un volto amatissimo.

Sapevamo che sarebbe giunto questo momento e, purtroppo, è arrivato: sta per concludersi questa incredibile stagione di Verissimo! A distanza di diversi dal suo inizio, il seguitissimo programma di Silvia Toffanin è pronto a salutare il suo pubblico e a dargli appuntamento a Settembre.

Mai come quest’anno, Silvia Toffanin può dire di avere superato se stessa. Conduttrice, per la prima volta in assoluto, del doppio appuntamento settimanale di Verissimo, l’ex letterina di Passaparola ha dato vita ad una stagione piuttosto elettrizzante. Puntata dopo puntata, la bella Toffanin ha saputo regalare degli ospiti impressionanti. Fate attenzione, però: anche la puntata di oggi, Sabato 28 Maggio, non sarà da meno. Per il suo ultimo appuntamento della stagione, infatti, la padrona di casa ha pensato ad una serie di ospiti incredibili. Pronti a scoprire tutte le anticipazioni?

Verissimo, anticipazioni del 28 Maggio: chi ci sarà nell’ultima puntata di oggi

Come dicevamo, quindi, per l’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha pensato di regalare un appuntamento ricco di emozioni, ma anche di ospiti. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni di Mediaset Play, oggi 28 Maggio ci sarà un susseguirsi di personaggi clamorosi. A partire, quindi, da un attore che prossimamente sarà sul piccolo schermo con una nuova fiction imperdibile. Fino ad un volto amatissimo della televisione nostrana.

Pronti a scoprire gli ospiti di oggi? Eccoli tutti:

Si inizia davvero col botto, in studio ci sarà proprio lui: Claudio Santamaria! A partire dall’8 Giugno, l’attore romano sarà su canale 5 con la fiction “L’ora – inchiostro contro piombo”, che racconta la lotta tra il bene e il male, ovvero la mafia;

A partire dall’8 Giugno, l’attore romano sarà su canale 5 con la fiction “L’ora – inchiostro contro piombo”, che racconta la lotta tra il bene e il male, ovvero la mafia; Filippo Magnini e Giorgia Palmas: sono convolati a nozze il 23 Maggio scorso ed adesso non vedono l’ora di vedere le immagini esclusive del loro giorno più bello. A proposito, avete letto quello che è successo poco prima del loro si?;

sono convolati a nozze il 23 Maggio scorso ed adesso non vedono l’ora di vedere le immagini esclusive del loro giorno più bello. A proposito, avete letto quello che è successo poco prima del loro si?; Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci: l’amatissimo influencer e modello sarà da Silvia Toffanin in compagnia della sua splendida moglie;

l’amatissimo influencer e modello sarà da Silvia Toffanin in compagnia della sua splendida moglie; Iva Zanicchi: per la chiusura di stagione, non poteva affatto mancare la famosa “Aquila di Ligonchio”;

per la chiusura di stagione, non poteva affatto mancare la famosa “Aquila di Ligonchio”; Bianca Guaccero: reduce dall’addio a Detto Fatto, per cui si è lasciata andare ad un discorso emozionante, la conduttrice si racconterà alla padrona di casa di Verissimo;

reduce dall’addio a Detto Fatto, per cui si è lasciata andare ad un discorso emozionante, la conduttrice si racconterà alla padrona di casa di Verissimo; Infine, un volto amatissimo: Ida Platano! Per la prima volta, la dama di Uomini e donne si racconterà come mai prima d’ora.

Per tutto questo e molto altro ancora, non vi resta che seguire l’ultima puntata di Verissimo del 28 Maggio. Noi non vediamo l’ora, voi?