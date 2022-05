Carlo Conti da giovanissimo: quasi irriconoscibile in questa vecchia foto, mai visto così

In pochi hanno visto Carlo Conti da giovanissimo: in questa vecchia foto è quasi irriconoscibile, impossibile pensare sia lui.

Quante volte ci è capitato di parlarvi di scatti del passato dei nostri amatissimi personaggi tv? E quante volte, però, vi abbiamo mostrato foto dove sono totalmente irriconoscibili. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato Eros Ramazzotti e un look completamente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati a vedere. Stavolta, invece, vogliamo mostrarvi una foto del passato di Carlo Conti!

Sono trascorse pochissime settimane alla finalissima di The Band, eppure non abbiamo potuto fare a meno di dare uno sguardo al canale Instagram di Carlo Conti. Oltre ai diversi scatti in compagnia di sua moglie Francesca, abbiamo rintracciato una sua vecchia foto. Come sottolineato dal diretto interessato nella didascalia scritta a corredo della foto, lo scatto risale esattamente al 1986. Quindi, a ben 36 anni fa! Siete curiosi, però, di vedere com’era in quegli anni il buon Conti? Ve lo mostriamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, è quasi irriconoscibile. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui!

Carlo Conti giovanissimo in questa vecchia foto: l’avreste mai riconosciuto?

Tutti siamo stati giovanissimi e tutti noi, con lo scorrere del tempo, siamo cambiati! Se, però, c’è chi – come Mara Venier – non si lascia affatto scalfire dallo scorrere del tempo. E chi, invece, subisce una lieve mutazione. Tra questi, c’è proprio lui: Carlo Conti! Spulciando il suo canale Instagram, sul quale è molto attivo, siamo riusciti a rintracciare una vecchia foto. Questa risale a 36 anni e mostra un Carlo Conti completamente diverso rispetto ad adesso. Voi l’avreste mai riconosciuto?

“Vedi uno che ti sembra di conoscere”, scrive Carlo Conti a corredo di questo scatto del passato. L’avete visto? È quasi irriconoscibile in questa vecchia foto, ve lo assicuriamo. Guardate un po’ qui:

Insomma, le differenze tra il Carlo Conti di prima e il Carlo Conti di adesso ci sono e sono abbastanza notevoli. Tuttavia, non si può fare a meno di notare come lo scorrere del tempo gli abbia fatto del bene. Diteci la verità: l’avreste mai riconosciuto?