Ricordate la dama di Aurora di Uomini e Donne? È stata una delle sue protagoniste indiscusse: com’è cambiata la sua vita dopo l’addio al programma.

Sono tantissime le dame che si sono alternate nel parterre di Uomini e Donne, ma una personalità come quella di Aurora Tropea è stata davvero difficile trovarla. Entrata a far parte del dating show di Maria De Filippi per la sua voglia di ritrovare l’amore, la bella romana si è messa ampiamente in gioco, ma nessuna delle sue frequentazioni ha avuto un lieto fine.

Aurora Tropea ha fatto parte del parterre di Uomini e Donne nello stesso anno di Valentina Autiero, di cui vi abbiamo parlato recentemente in un nostro articolo, e di Roberta Di Padua. Dal carattere forte e determinato, la dama si è completamente contraddistinta da tutte le altre sue compagne di viaggio. È proprio per questo motivo che, dando un’occhiata al suo profilo social e ai commenti giunti a corredo dei suoi scatti, sono davvero tantissime le persone che vorrebbero un suo ritorno. A voi piacerebbe come idea? Nel frattempo, però, scopriamo in qualche cosa in più sulla sua vita oggi.

Cosa fa oggi Aurora dopo il suo addio a Uomini e Donne?

Dopo l’addio di Barbara De Santi, quello di Aurora Tropea è stato un altro saluto che ha lasciato tutti i telespettatori di Uomini e Donne completamente senza parole. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata la sua vita subito dopo il programma di Maria De Filippi? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Stando a quanto si apprende dal suo canale Instagram, sul quale Aurora Tropea è attivissima, sembrerebbe che il suo cuore sembrerebbe ancora single. A quanto pare, quindi, dopo Uomini e Donne sembrerebbe che la sua ex dama non abbia ancora trovato l’uomo che fa al caso suo. Infine, nonostante la sua popolarità sia aumentata radicalmente e continui ad essere amatissima sui social, Aurora non ha affatto cambiato la sua vita. Ancora adesso, come dimostrano gli scatti social, continua a lavorare nel suo negozio. E questo non fa altro che sottolineare il suo animo semplice e genuino.

Vi piacerebbe rivederla?