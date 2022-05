Ennio Morricone, ecco lo splendido attico appartenuto a lui: è stato messo in vendita

Scopriamo com’è fatto il magnifico attico nel cuore di Roma in cui ha vissuto Ennio Morricone fino a due anni prima di morire.

Quasi due anni fa si è spento il grande compositore Ennio Morricone a cui si devono tante colonne sonore di film vincitori di premi tra cui l’indimenticabile Nuovo Cinema Paradiso. Una perdita dolorosa per tutto il mondo della musica, della cinematografia e dell’arte in generale. Proprio a lui, il trio de Il Volo ha dedicato un album uscito a novembre dell’anno scorso con le immortali melodie che hanno reso Morricone una leggenda della musica. La Christie’s, la più grande casa d’aste al mondo, ha messo in vendita il lussuoso attico in cui il maestro ha vissuto fino a due anni prima della morte.

Una residenza spettacolare nel cuore di Roma, con vista sul Campidoglio e sull’Altare della Patria, in cui ha composto tante melodie. Eppure, quando aveva 89 anni decise di trasferirsi all’Eur, per andare ad abitare al dodicesimo piano di un palazzo. A tal proposito, aveva raccontato al Messaggero di aver fatto questa scelta a causa della troppa confusione della zona: “Troppo smog, confusione, traffico. Non ne potevo più di tenere le finestre chiuse”.

L’attico in questione fa da sfondo all’intervista a Ennio Morricone inclusa nel documentario sulla sua vita diretto dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore. Difficile immaginare il numero di camere e di bagni che comprende, perciò vediamo come lo descrive il sito della Christie’s.

In vendita l’attico di Ennio Morricone: dove si trova e come è fatto

Sul sito della famosa agenzia immobiliare si legge che la casa appartenuta a Morricone si trova nel palazzo Muti Bussi, risalente alla fine del 1500 e ideato dal celebre architetto e scultore barocco Giacomo Della Porta. Un edificio elegante che presenta al suo interno numerose sculture e manufatti dell’antica Roma, dotato di servizio portineria 24 ore su 24, di ascensore e di un cortile con due posti auto.

Il sontuoso attico in cui viveva il maestro misura oltre 1000 metri quadrati, presenta due piani e tre ingressi. Giù troviamo il salone e il grande studio con “tre grandi finestre ad angolo, che si affacciano sul Campidoglio; proseguendo troviamo un secondo grande salone con annessa sala da pranzo, ampia cucina, 4 camere da letto, 4 bagni”.

Al piano di sopra, i salotti sono addirittura quattro, di cui tre hanno il camino. Dalla terrazza abitabile a livello, si può ammirare tutta la bellezza di Roma e da essa si accede ad altre due terrazze.

Una vera reggia, vi piacerebbe visitarla?