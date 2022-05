Fast & Furious, la decisione di Vin Diesel lascia tutti senza parole; riguarda il decimo capitolo della famosa saga iniziata nel 2001.

Manca poco meno di un anno all’attesissimo decimo capitolo di una delle saghe più amate d di sempre. Parliamo di Fast and Furious 10, che uscirà nelle sale cinematografiche il 19 maggio del 2023. L’attesa cresce sempre di più, anche perché, tra le location in cui è girato il film c’è anche l’Italia. In attesa di scoprire di più sulla pellicola, c’è un retroscena che non tutti conoscono e che riguarda proprio il protagonista assoluto della saga, Vin Diesel.

L’attore, che dal 2001 interpreta Dominic Toretto nella fortunata saga, ha fatto tremare tutti con una decisione decisamente inaspettata. Il tutto è avvenuto dopo la lettura del primo copione del film in uscita il prossimo anno. A raccontare tutto nei dettagli ci ha pensato proprio lui, in un post condiviso sul suo seguitissimo canale Instagram. Scopriamo cosa è successo.

Vin Diesel e la decisione su Fast & Furious 10: da non credere

Forse non tutti lo sanno, ma Fast & Furious 10 ha rischiato di perdere Vin Diesel! Proprio così, il famoso attore, circa un mese fa, ha minacciato di lasciare la famosa saga ed ha spiegato anche il motivo: la sceneggiatura del capitolo 10 tagliava fuori Mia Toretto, personaggio interpretato da Jordana Brewster. “Quando è arrivato il copione di F10 ha escluso Mia Toretto…Ero così deluso che non riuscivo a immaginare come avrei potuto continuare“, si legge in un post condiviso dall’attore ad aprile sul suo Instagram.

Una decisione forte, che sottolinea come Vin sia legato alla collega, che ritiene irrinunciabile per Fast and Furious. E a quanto pare non è stato l’unico. Sempre nel post, l’attore racconta che è stata proprio la figlia Alpha Angel ha parlare con il regista, dicendogli a chiare lettere: “NO MIA NO FAST”. “L’ironia è che il giorno in cui è nata stavo girando con Jordana e Pablo e Jordana è stata la prima a cui l’ho detto”, racconta Vin, condividendo con i fan un aneddoto privato. E, nel post, non manca il ricordo a Paul Walker, protagonista di diversi film di Fast and Furious, scomparso nel novembre del 2013 a causa di un incidente d’auto in California.

I fan di Vin Diesel e di Jordana Brewster possono stare tranquilli: Dominic e Mia Toretto si ritroveranno insieme anche nella decima, attesissima, parte di Fast and Furious. Noi non vediamo l’ora, e voi?