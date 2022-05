Gf Vip,”Non sono affari vostri!”: l’ex concorrente sbotta sui social, cos’è successo

Gf Vip, “Non sono affari vostri!”: l’ex concorrente del reality show sbotta sui social, cos’è successo.

“Quello che posto o non posto non sono affari vostri”. Inizia così il duro sfogo dell’ex concorrente del GF Vip, che, attraverso i social, ha lanciato un messaggio ben preciso ai suoi followers. Uno sfogo che deriva dall’insistenza di alcuni fan, come dimostra un commento di uno di loro condiviso proprio dall’ex gieffina nelle sue stories.

“Ognuno vive la propria vita come vuole”, continua l’ex concorrente del reality show di Canale 5. Ma cosa è successo nel dettaglio e qual è il motivo dello sfogo? Vi raccontiamo tutto.

GF Vip, “Non sono affari vostri”: l’ex concorrente risponde agli haters, il motivo

“Hai fatto più storie sul tuo personal trainer in due giorni che in tre mesi col tuo presunto fidanzato, contento lui”. Questo il commento di un utente su Instagram che Federica Calemme ha condiviso nelle sue storie di Instagram, con tanto di risposta: “Quindi non vivi più?”. Ed è proprio partendo da questo botta e risposta che è nato lo sfogo della napoletana: “Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità e sinceramente non dobbiamo dimostrare niente a nessuno”, continua Federica, parlando della sua storia con Gianmaria Antinolfi.

I due si sono conosciuti proprio nella casa del GF Vip, ma sia sotto le telecamere che alla fine del programma, si sono sempre dimostrati molto riservati. La mancanza di “effusioni social” però fa dubitare alcuni fan ed è proprio per questo che la Calemme ha ritenuto opportuno fare queste precisazioni. Ecco le sue parole nel dettaglio:

“Grazie per averci seguito ma anche meno, almeno parlo per me”, scrive Federica, che è chiaramente infastidita per via delle continue insinuazioni di alcuni ‘fan’. Come confermato dall’ex gieffina, la storia tra lei e Gianmaria prosegue a gonfie vele e non è certo un post su Instagram in più o in meno a determinare la grandezza di un sentimento. A voi piacciono Federica e Gianmaria insieme?