Grave lutto per Andrea Bocelli: si è spenta la sua cara mamma, sui social un ultimo saluto da brividi, parole da pelle d’oca.

Una notizia davvero spiacevolissima e che, com’è giusto che sia, ha raggelato tutti. Grave lutto per Andrea Bocelli: è morta la mamma!

A diffondere la tragica notizia, sono state le pagine social del famoso ed amato tenore. Sia su Instagram che su Facebook, infatti, il suo staff non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i sostenitori del buon Bocelli di questa spiacevolissima notizia. “È con grande dispiacere che il nostro staff annuncia la morte della signora Edi Aringhieri Bocelli, madre di Andrea”, inizia proprio così il saluto da brividi condiviso sui social. Non sappiamo cosa sia esattamente successo né tantomeno cosa abbia determinato la dipartita della cara mamma di Andrea, ma si può chiaramente comprendere che la notizia ha rattristato tutti. Non solo, quindi, il diretto interessato, ma anche tutti coloro che lo seguono e supportano da anni.

È morta la mamma di Andrea Bocelli: grave lutto per il tenore

Soltanto pochissime settimane fa, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, Andrea Bocelli è stato il protagonista di uno spiacevolissimo episodio. Adesso, purtroppo, è stato colto da un gravissimo lutto: la sua bella e cara mamma è venuta a mancare. Grave lutto, quindi, per il cantante, che ha voluto far ricordare colei che l’ha messo al mondo ben 63 anni fa con uno scatto davvero emozionante.

È proprio sui suoi canali social ufficiali, infatti, che si è diffusa la notizia del lutto, facendo il giro del web in men che non si dica. Con una foto che ritrae la sua dolce mamma, bella sorridente mentre è in campagna e tra le mani con diversi grappoli di uva, lo staff di Andrea Bocelli ha voluto salutare per sempre la dolce Edi Aringhieri Bocelli, utilizzando della parole davvero da brividi. “Ha lasciato la sua casa terrena dopo una vita lunga e straordinaria per ricongiungersi con l’amato marito Sandro, in Paradiso”, recita ancora il post in questione, sottolineando quanto da oggi in poi la donna possa mancare.

Infine, un messaggio ai fan: chi ha intenzione di rendere omaggio alla dolce Edi e salutarla per sempre, può inviare un fiore alla ABF! Tutti noi ci stringiamo intorno al dolore di Andrea Bocelli e di tutta la sua famiglia.