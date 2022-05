“La dolce vita” sarà il tormentone dell’estate, ma sapete chi è Mara Sattei? Conosciamo benissimo suo fratello

Mara Sattei canta insieme a Fedez e Tananai, presentano il nuovo brano dell’estate: ma sapete chi è suo fratello? Lo conosciamo benissimo

L’estate è sempre più vicina e sono tanti i volti musicali che si preparano a lanciare i propri tormentoni estivi. Siamo tutti in attesa di cantare e ballare quella che siamo sicuri diventerà la nuova hiit dell’estate, “La dolce vita”, di Fedez insieme a Tananai e Mara Sattei.

Il suo non è un nome ‘nuovo’ nel panorama musicale. Abbiamo conosciuto Mara Sattei all’interno del talent condotto da Maria De Filippi, da quel momento è diventata ed è tutt”oggi una delle cantautrici più amate e più ascoltate.

Il suo vero nome è in realtà, ‘Sara Mattei’, ma per gioco ha deciso di invertire le iniziali del nome e del cognome e così il suo nome d’arte è divenuto quello che oggi conosciamo. Diversi sono i brani che abbiamo avuto il piacere di ascoltare e diverse sono le collaborazioni musicale che le hanno dato ancora più rinomanza. Ma non è tutto, sapete chi è il fratello di Mara Sattei? Un volto amatissimo nel mondo della musica!

Mara Sattei, chi è suo fratello? Un volto noto nel mondo della musica: lo conosciamo benissimo

Classe ’95, sotto il segno del Toro, Mara Sattei è una cantautrice di origini romane. Amici 13 è stato uno dei trampolini di lancio che ha permesso a Mara Sattei di guadagnarsi un enorme successo. La passione per la musica a quanto pare è però insita in famiglia. Sapete che anche suo fratello è un personaggio amatissimo ed un volto noto nel mondo della musica? Lui lo conosciamo benissimo, ma forse per il suo nome d’arte non abbiamo mai associato che i due fossero fratelli. Chi è quindi il fratello di Mara Sattei?

Producer musicale e rapper romano, amatissimo nell’attuale generazione musicale, è Davide Mattei. Questo nome vi dice qualcosa? Il nome forse può non essere immediatamente il giusto input a riconoscerlo, ma il suo nome d’arte sicuramente vi dirà di più. E’ Tha Supreme, il fratello della splendida cantante.

Conoscevate questo piccolo dettaglio?