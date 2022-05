La dottoressa Pimple Popper, Juan lascia tutti sotto choc: immagini incredibili, clamoroso!

La patologia di Juan lascia tutti gli spettatori de La dottoressa Pimple Popper sotto choc: immagini incredibile, impossibile crederci.

Se ne sono alternati di pazienti nello studio de La dottoressa Pimple Popper, ma mai nessuno ha saputo lasciare tutti di stucco quanto Juan. Appena venticinquenne, il giovane della California non ha potuto fare a meno di raccontare il suo dramma in lacrime.

Affetto da sclerosi tuberosa, ovvero una malattia che porta all’epilessia, Juan ha raccontato di avere avuto la primi crisi a solo 6 mesi. A peggiorare la sua situazione e a determinare sempre di più la chiusura in se stesso, è stata la comparsa di escrescenze dall’età di 10 anni. Concentrate ai lati degli occhi, tempie ed intorno al naso, il giovane ha spiegato di aver assistito alla loro crescita da un momento all’altro. Così come quella di Che’re, anche le protuberanze di Juan erano inizialmente piccole, ma piano piano sono cresciute sempre di più. “Spesso sanguinano”, ha spiegato, raccontando di essersi rivolto a diversi dermatologi, ma di non aver mai risolto nulla. La dottoressa Pimple popper, secondo voi, sarà riuscita a risolvere il problema di Juan?

Juan a La dottoressa Pimple Popper: dramma choc, cos’è successo

Così come Dennis, anche Juan ha voluto chiedere aiuto a La dottoressa Pimple Popper per via del suo dramma che perdurava da più di 10 anni. Le prime avvisaglie della sua malattia, infatti, sono iniziate a comparire all’età di 6 anni, ma ora che ne aveva ben 25 anni il giovane della California non voleva più vivere in quel modo. I suoi sogni, ormai, si erano completamente infranti e Juan sentiva l’esigenza di dare una svolta alla sua vita. Sandra Lee avrà fatto al caso suo? Che domande: assolutamente si!

Appena seduto sul lettino, La dottoressa Pimple Popper ha immediatamente provveduto a rimuovere quelle escrescenze presenti ai lati degli occhi del suo pazienti, definendole cisti trichilemmali. Subito dopo, poi, è passato a levigare il naso di Juan con l’elettrocauterio. Siete curiosi di vedere il risultato? Pazzesco, guardate qui:

Che dite, non è straordinario il risultato ottenuto? Juan adesso è finalmente felice e pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua vita. In bocca al lupo!