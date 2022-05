L’ex concorrente del Grande Fratello è diventata mamma: grande gioia!

Splendida notizia per l’ex concorrente del Grande Fratello: è diventata mamma della piccola Giulia, l’emozione più grande!

In queste ultime settimane si è registrato un boom di nascite nel mondo dei personaggi Vip. Solamente pochi giorni fa abbiamo festeggiato l’amatissimo volto di Uomini e Donne diventata mamma per la prima volta.

Grande Fratello, splendida notizia: l’ex concorrente è diventata mamma, gioia immensa! (Credits: Instagram)Oggi invece siamo lieti di annunciarvi un’aaltra splendida notizia che riempie il cuore di gioia. L’ex concorrente del Grande Fratello è diventata mamma per la prima volta. Emozione indescrivibile per la coppia che vive il momento più bello della loro vita insieme. Ha partecipato al reality show nel 2015, da allora è diventata un personaggio noto al mondo dello spettacolo divenendo di fatti poi anche una splendida e talentuosa attrice. Ma di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme!

L’ex concorrente del Grande Fratello è diventata mamma: benvenuta al mondo Giulia

In queste ultime ore la sua vita è cambiata radicalmente. Tingendosi di rosa, la vita di Mary Falconieri è oggi più colorita che mai. L’ex concorrente del Grande Fratello è diventata mamma per la prima volta. Proprio recentemente, la splendida attrice ha condiviso alcuni scatti inediti dei primi momenti da mamma ed ha raccontato l’esperienza del parto, indimenticabile a tutti gli effetti.

“La cosa più bella che i miei occhi abbiano visto. E’ stato bellissimo ve lo giuro. Mio marito ha avuto anche la felice idea di riprendere tutto il parto e riguardarlo ora è da brividi. Lo faremo vedere anche alla piccola Giulia quando crescerà, lo custodirò come la cosa più preziosa che abbiamo.”

“E’ stato un parto naturale. L’induzione che era stata fissata non si è più fatta per fortuna. La piccola Giulia è stupenda e non perché è mia figlia. Ha tantissimi capelli e in più, udite udite, ha già un dentino. Non credevo neanche potesse essere possibile questa cosa. Mi dicono sia molto rara. Sono perdutamente innamorata di lei e preparatevi perché lo ripeterò molto spesso”.