Maneskin, arriva l’annuncio che nessuno si aspettava: le parole che spiazzano

Maneskin, l’annuncio ha avuto in poco tempo grande sviluppo tanto da lasciare i fan senza parole: ecco che cosa è accaduto.

Il talento del gruppo musicale I Maneskin è riconosciuto non solo in Italia, terra che l’ha visto crescere e formarsi ma oggi in tutto il mondo. La svolta c’è stata sicuramente al Festival di Sanremo 2021. Il brano Zitti e Buoni ha fatto esplodere il cuore del pubblico e dei telespettatori da casa, così forte, così provocatorio e così attuale.

Ed il trionfo non era neanche facile data la grande bellezza dei brani degli artisti in gara. Ed è con il medesimo brano che hanno trionfato all’Eurovision Song Contest nel maggio dello stesso anno, portando l’Italia alla vittoria dopo anni e anni di attesa. Una svolta che ha portato uno dopo l’altra soddisfazioni e meriti. Il mondo li ha acclamati e li ha amati tanto quanto noi abbiamo fatto.

Un nuovo grande evento li ha visti presenti negli ultimi giorni, sembra che la band rock sia ormai inarrestabile. Alla presentazione del film su Elvis di Baz Luhrmann a Cannes c’erano loro, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ed è proprio questa serata o meglio dire un particolare incontro ad aver ‘portato’ alla nascita del successivo annuncio che sta circolando nelle ultime ore.

Maneskin, l’annuncio che nessuno si aspettava: quello che accade lascia i fan senza parole

I Maneskin erano presenti alla presentazione del film su Elvis di Baz Luhrmann a Cannes ed erano numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che vi hanno presenziato. Il gruppo già nei precedenti eventi era riuscito a conquistare attori, cantanti, artisti di fama internazionale e anche questa volta a quanto pare ha fatto il botto.

La notizia è esplosiva e si è diffusa in poco tempo dato che ad averla data è una delle artiste più amate della scena musicale mondiale. Sapete di chi stiamo parlando? A quanto pare la band rock sono una calamita e con la loro musica stanno ottenendo consensi proprio da tutti e anche l’immensa Shakira sembrerebbe essere rimasta folgorata dal talento del gruppo tanto da far sapere ai milioni di follower le sue ‘intenzioni’.

La cantante ospite anche lei alla presentazione a Cannes ha incontrato il gruppo e ne ha approfittato per fare uno scatto con loro. Ma a colpire subito dopo la bellezza della foto è la didascalia che ha aperto una nuova strada: “Great to meet you at the Elvis afterparty… facciamo musica insieme“. Una richiesta che ha scritto in italiano e ha ricevuto la risposta della band, tre cuori. Chissà che questa richiesta trovi ben presto un punto d’incontro sicuro e all’improvviso potremmo trovarci a vedere un duetto tra la band e l’artista. A voi farebbe piacere?