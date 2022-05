Maria Grazia Cucinotta al naturale: avete visto come cambia senza trucco?

Maria Grazia Cucinotta conquista in questo scatto senza trucco, la sua bellezza al naturale non passa inosservata.

La carriera di Maria Grazia Cucinotta è ricchissima. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo quando era giovanissima. Partecipa infatti a Miss Italia, non ottiene la vittoria ma viene notata da Renzo Arbore e scelta per il programma Indietro Tutta nel ruolo di valletta.

Un esordio scoppiettante, e subito dopo la sua carriera ha spiccato il volo. Internazionalmente è conosciuta per la sua partecipazione nel film Il postino accanto a Massimo Troisi. In riferimento a questo ruolo in una vecchia intervista rilasciata a Verissimo l’attrice rivelò un retroscena che in pochi conoscevano. A quel tempo Troisi era legato sentimentalmente a Nathaly Caldonazzo e fu proprio l’attrice a spingere Massimo a scegliere la Cucinotta per il ruolo di Beatrice.

Maria Grazia è molto amata e anche sui social è evidente l’amore dei fan. Spulciando sul suo instagram abbiamo trovato una sua foto in cui appare al naturale. Non ci sono parole per descriverne la bellezza, lasciamo a voi i commenti!

Maria Grazia Cucinotta senza trucco conquista con la sua naturale bellezza

E’ un’attrice molto amata e nel suo curriculum vanta importanti ruoli, al cinema e in televisione ma Maria Grazia Cucinotta ha lavorato anche in altri ambiti, in veste di valletta, conduttrice, co-conduttrice, modella, giurata.

Sui social è molto seguita e proprio qui mostra la sua quotidianità attraverso la condivisione di scatti. In particolare a non passare inosservata è la sua bellezza mediterranea. Spulciando sul suo canale instagram ci ha colpito una foto in cui l’attrice si mostra al naturale.

Questa è la foto di cui parliamo. Non l’abbiamo mai vista senza trucco e i complimenti non bastano per manifestare a parole quanto sia bella anche al naturale. Ha un viso luminoso e occhi grandi. Lei è solita utilizzare un trucco molto accentuato sugli occhi, quindi in questi casi spesso la differenza tra il prima e il dopo è molto evidente e spesso il cambio è forte. Ma l’attrice con il make up o senza ha una bellezza che toglie il fiato. Voi cosa ne pensate?