“Non ho mai smesso di amarti”, confessione shock a Beautiful: nuovo tradimento in arrivo nella soap opera di Canale 5.

I tradimenti, in Beautiful, non mancano mai. I telespettatori affezionati ormai sanno che, nella soap, i ‘triangoli amorosi’ sono sempre dietro l’angolo. Nelle puntate in onda attualmente in Italia, al centro cella trama ci sono Steffy -Liam e Hope. Un trio di cui si parlerà ancora a lungo, ma non sarà l’unico!

Nelle puntate in onda in America, infatti, sta accadendo davvero l’impensabile, con nuovi intrecci in arrivo e, inevitabilmente, nuovi tradimenti. In particolare, una storia vi sconvolgerà. Se non avete paura degli spoiler e siete curiosi di scoprire tutto quello che accadrà, siete nel posto giusto!

Beautiful, “Non ho mai smesso di amarti”: la confessione shock apre ad un nuovo tradimento…

In Beautiful resistere alle tentazioni è sempre più complicato… Lo sa benissimo Quinn, che è la protagonista di uno dei tradimenti più sconvolgenti degli ultimi anni della soap. Proprio così, la Fulton tradirà il marito Eric Forrester.. e non è tutto. Lo farà con qualcuno che conosciamo molto bene. Si tratta di Carter Walton, il legale della famiglia Forrester, che sarà coinvolto in una relazione super passionale con Quinn. Cosa accadrà?

Vi abbiamo già raccontato che, quando Eric lo scoprirà, ci saranno non pochi problemi nel suo matrimonio. Successivamente, però, i due decidono di ricongiungersi e, per Quinn, Carter sembra essere un capitolo chiuso. Proprio le anticipazioni degli ultimi giorni, però, rivelano il contrario! A quanto pare, infatti, Carter confesserà a Quinn di non aver mai smesso si amarla, aprendo quindi ad un ritorno di fiamma. Come reagirà Quinn? Si lascerà andare nuovamente alla passione? Quello che lei non sa, però, è che anche Eric ha qualcosa da nascondere…

Il fondatore della Forrester Creations, ha, infatti, iniziato una relazione clandestina con la sua ex fiamma Donna Logan! La sorella di Brooke gli ha persino chiesto di interrompere il suo matrimonio…Un dopo tradimento che terrà i telespettatori col fiato sospeso! Continuate a seguirci per altre anticipazioni.