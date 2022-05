È stata la prima paziente de La clinica per rinascere, vi ricordate Rosarita? Oggi è un’altra donna: non crederete affatto ai vostri occhi.

Tutti amano e seguono accanitamente Vite al limite e le avventure dei suoi protagonisti, ma altrettanto in tantissimi sono coloro che hanno seguito sin dalla sua prima puntata La clinica per rinascere. Il programma è andato in onda su Real Time fino a qualche anno fa ed ha lo stesso format del docu-reality statunitense.

Al programma La clinica per rinascere e al dottor Giardiello, medico chirurgo della clinica Pineta Grande in Campania, si rivolgono tutte quelle persone che negli anni hanno accumulato sempre più chili. E che sono arrivati ad un punto di svolta della loro vita. Tra questi, non possiamo fare affatto a meno di ricordarci la storia di Rosarita. La quarantaquattrenne campana è stata la primissima paziente del dottor Giardiello in questa nuova avventura ed è stata la prima che ha registrato dei risultati davvero impressionanti. Siete curiosi di sapere com’è oggi? È completamente un’altra donna: eccola qui.

La storia di Rosarita a La clinica per rinascere e come sta oggi

Rosarita, come dicevamo, è stato un po’ l’apripista de La clinica per rinascere. La primissima edizione del famoso programma di Real Time, infatti, si è aperta proprio con lei e la sua storia. Giunta a chiedere aiuto al dottor Giardiello con un peso di 242 kg, la donna ha raccontato di aver iniziato ad avere questa ossessione per il cibo da quando era una bambina. I suoi genitori, come raccontato, lavoravano tutto il giorno e lei sentiva la necessità di trovare nel cibo un ottimo compagno di giochi. Col passare del tempo, però, la situazione è peggiorata. E, giunta all’età di 44 anni, ha sentito la necessità di chiedere aiuto.

Sin da subito, Rosarita ha ottenuto dei risultati impressionanti. Sia prima che dopo l’intervento di chirurgia, la bella campana ha ampiamente dimostrato al chirurgo quanto fosse immensa la sua intenzione di rinascita. E guardandola oggi, invece, possiamo dire che ci è riuscita davvero alla grande a raggiungere il suo obiettivo. Proprio recentemente, il dottor Giardiello ha mostrato un prima e un dopo davvero impressionante. Eccola qui:

Insomma, c’è una netta differenza tra la Rosarita prima e la Rosarita del dopo. Oggi è completamente un’altra donna. Complimenti!