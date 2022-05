Sapete cosa faceva Mariano Di Vaio prima di diventare una stella del web? Stenterete a crederci

Modello, influencer, imprenditore: Mariano Di Vaio è una vera star dei social, ma pochi sanno cosa faceva prima del successo. Scopriamolo!

E’ sicuramente uno dei blogger più famosi e tutto il mondo ce lo invidia: stiamo parlando di Mariano Di Vaio, nato ad Assisi il 9 maggio 1989, che conquista il mondo del web col suo straordinario fascino. Sposato sin da giovane con Eleonora Brunacci e già padre di ben quattro figli, il suo successo inizia nel 2012 quando crea il blog Mdvstyle, dove tratta di moda e viaggi.

Nel 2015 il suo sito vince il premio come Best men’s fashion blog agli STYLIGHT Fashion Influencer Awards della Fashion Week di Berlino e nel 2014 fonda NoHow, società di e-commerce di capi d’abbigliamento creati da lui o da altri marchi. Una carriera sempre in ascesa che lo ha portato nel 2018 ad essere primo in classifica su Forbes fra gli under 30 più potenti al mondo nell’e-commerce della moda.

Dapprima Mariano aveva intrapreso gli studi per diventare attore alla NY Film Academy di New York e durante il periodo di permanenza negli Usa ha sviluppato l’idea del blog, che gli ha decisamente cambiato la vita. Ma cosa faceva prima di tutto questo successo?

Mariano Di Vaio, pochissimo potrebbero immaginare cosa faceva prima di diventare influencer

Attirando l’attenzione anche della tv, nel 2016 Di Vaio ha partecipato come tutor alla prima stagione del programma Selfie – Le cose cambiano, prodotto dalla Fascino PGT e condotto da Simona Ventura, ricordate?

Ciò che non tutti sanno è che prima di approdare negli Stati Uniti, Mariano ha frequentato il liceo scientifico e dopo la maturità si era iscritto al corso di Scienze politiche e relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Perugia.

Non portò a termine il percorso accademico e fu allora che decise di lasciare l’Italia e trasferirsi a Londra. Qui lavorò come lavapiatti e anche come ragazzo immagine in un negozio di vestiti, lo avreste mai immaginato?

Dopo il periodo londinese, andò a vivere in America ed è stato lì che ha trovato finalmente la sua strada. Scelta azzeccatissima, a quanto pare!