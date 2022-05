Uomini e Donne, “Lasciata a pochi giorni dalle nozze”: fan increduli

L’ex volto di Uomini e Donne ha annunciato la rottura col compagno e padre di sua figlia: è stata lasciata poco prima di sposarsi!

Nessuno dei fan della coppia se lo sarebbe aspettato: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il calciatore si sono lasciati poco prima delle nozze. La notizia è arrivata dal profilo Instagram di lei che, dopo un’assenza di alcuni giorni dai social, in queste ore ha deciso di spiegare cosa sta succedendo nella sua vita.

Parliamo di Ginevra Lambruschi, ex fidanzata di Niccolò Bettarini e Pierpaolo Pretelli, che aveva ritrovato la felicità accanto al calciatore del Cittadella Mirko Antonucci. Dopo alcuni mesi dall’inizio della loro storia, a marzo dell’anno scorso è nata la loro prima figlia e ad agosto avevano annunciato il matrimonio.

La cerimonia sarebbe dovuta avvenire a breve, ma a quanto pare il progetto è sfumato. Secondo quanto raccontato da Ginevra su Instagram, il futuro marito l’avrebbe lasciata a pochi giorni dalle nozze. “Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò e farò da sola da mamma e papà”, si legge inoltre nell’Ig story e nel post pubblicato dall’influencer.

Ginevra Lambruschi lasciata dal calciatore: ricordate chi corteggiava a Uomini e Donne?

Originaria di Marina di Massa, in Toscana, la Lambruschi ha raggiunto la notorietà come fashion influencer a soli 16 anni, nel 2014, quando apre il proprio profilo Instagram. Si trasferisce a Milano con l’intento di fare carriera nel campo della moda e nel capoluogo lombardo, nel 2016, posa per un servizio fotografico per GQ Italia.

Numerosi i flirt che le sono stati attribuiti negli anni, ma le due relazioni di cui si è parlato maggiormente sono state quelle col figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini e quella con l’attuale fidanzato di Giulia Salemi.

Non tutti ricorderanno che la bella influencer è passata anche per lo studio di Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice. Era il 2017 ed era la sua prima volta in tv. Sul trono era seduto Marco Cartasegna, che la eliminò dopo poco.

Seguita da oltre 500mila follower, Ginevra ha sconvolto tutti con la notizia della rottura con Antonucci: voi ve lo sareste mai aspettato?