Uomini e Donne, Riccardo beccato in giro con una donna: non è Ida, colpo di scena per il protagonista del trono Over.

Il suo ritorno in studio ha letteralmente sconvolto gli equilibri della trasmissione. Si, perché Riccardo Guarnieri è sempre stato uno dei protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne. L’infinito tira e molla con Ida Platano tiene i telespettatori incollati alla tv ormai da anni e il recente ritorno di fiamma ha infuocato il pubblico. Fino all’ultima puntata, però, dove i due si sono scontrati pesantemente, mettendo un nuovo punto al loro rapporto. Sarà davvero finita?

Per molti la risposta è no: nonostante le evidenti incompatibilità caratteriali, in tanti credono al sentimento che lega Ida e Riccardo. Nelle scorse ore, però, una segnalazione apparsa sul web ha fatto un bel po’ discutere. Una segnalazione che riguarda proprio Riccardo, beccato con un’altra donna in Puglia. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, segnalazione shock su Riccardo: beccato con un’altra donna, come reagirà Ida?

Ida e Riccardo, è davvero finita tra i due protagonisti del trono Over? Mentre in molti si chiedono cosa ne sarà della ‘coppia’ di Uomini e Donne, è arrivata una segnalazione che non è passata affatto inosservata. E che riguarda proprio il cavaliere pugliese, rientrato in questi mesi nel programma di Maria De Filippi. Proprio nelle scorse ore, infatti, Riccardo è stato beccato in giro per Bari con una donna.

A pubblicare l’immagine è stato Amedeo Venza, che ha condiviso una foto dei due di spalle, mentre camminano per la cittadina pugliese: lo scatto è stato inviato al blogger da una follower, che ha però specificato di non sapere chi è la ragazza in questione. Anche Deianira Marzano, dopo alcune ore, ha postato un altro scatto della coppia, sempre in giro per Bari. Che Riccardo stia frequentando già un’altra donna fuori dalla trasmissione?

Non ci resta che attendere eventuali news, anche se l’argomento non potrà essere aperto in puntata, poiché la trasmissione sta per andare in vacanza. Le ultime registrazioni si sono tenute la scorsa settimana e l’ultima puntata di questa stagione dovrebbe andare in onda mercoledì 1 giugno. Continuate a seguirci per tutte le novità!