Prima di Vite al Limite Julian pesava quasi 400 kg, oggi lascia tutti di stucco: avete visto com’è diventato? Davvero clamoroso!

In molti ricorderanno la sua storia a Vite al Limite e in tantissimi si chiedono come sia diventato oggi Julian Valentine dopo il programma di Real Time. All’epoca della sua partecipazione al docu-reality, il giovane trentenne pesava 400 kg, ma oggi è totalmente diverso.

La storia di Julian è stata raccontata proprio recentemente su Real Time. Insieme a quella di Paul e di Bianca, infatti, il giovane Valentine è stato uno dei protagonisti indiscussi di questi nuovi episodi del programma. Ricordate la sua avventura? Julian aveva deciso di partecipare al docu-reality per via del suo ingente peso e della sua necessità di ritornare in forma. Sarà riuscito a raggiungere il suo obiettivo? Assolutamente si! Certo, non sono mancati momenti “no” durante il percorso di dimagrimento, eppure la determinazione di Julian è stata tale da superare qualsiasi cosa. Prima ancora di potersi sottoporre all’intervento, infatti, il paziente del chirurgo era dimagrito solo 55 kg, ma dopo è successo l’impensabile. Siete curiosi di sapere com’è oggi? La sua trasformazione lascia davvero di stucco.

Oggi Julian dopo Vite al Limite lascia tutti di stucco: com’è diventato

Dopo essere stato vittima di bullismo alle medie e di violenze da parte del suo patrigno, Julian è riuscito a trovare nel cibo il suo migliore amico. Giunto all’età di 30 anni e con un peso che sfiorava i 400 kg, il giovane dell’Arizona si è reso conto che non poteva affatto continuare a vivere in quel modo. Ed ha scelto così di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Grazie ad una sana e corretta alimentazione, il buon Valentine è riuscito a dimagrire tantissimi chili, facendo segnare la bilancia ben 290 kg. Ad oggi com’è?

Abbiamo rintracciato Julian su Instagram ed abbiamo trovato un video, risalente al Marzo scorso, che ci mostra un prima e il dopo del buon Valentine. Siete pronti a vederlo anche voi? Guardate un po’ qui:

Insomma, non c’è bisogno di aggiungere altro. Julian ha fatto passi da gigante dopo Vite al Limite. E ci auguriamo che il suo percorso sia solo all’inizio.