X Factor 2022: la notizia è ufficiale, grande fermento tra il pubblico

X Factor 2022, finalmente è ufficiale: la notizia che tutti aspettavano! I fan non stanno nella pelle, curiosi di sapere cosa è successo?

Si attende con grande fermento la nuova ed attesissima stagione di X Factor 2022. Sono trascorsi ben 14 anni dalla messa in onda della primissima edizione del famosissimo talent. Lo show che ha dato clamoroso successo a volti oggi amatissimi nel mondo della musica italiana.

I fantastici conduttori, Francesco Facchinetti, Alessandro Cattelan e Ludovico Tersigni sono pronti a tornare alla ribalta con una nuova edizione pronta a far emergere nuovi talenti. Anche in questa edizione, si attende trepidanti la conferma degli amatissimi giudici. E mai come quest’anno i fan dello show non potrebbero che essere più felici.

Ed a proposito degli amatissimi giudici, è confermato Fedez che prende il posto di Emma Marrone. Insieme a Fedez ci sarà lei, Ambra Angiolini. Nelle ultime settimane è stato però svelato e confermato anche il nome del terzo giudice. Ma non finisce qui perché proprio in queste ultime ore, anche il nome del quarto giudice è stato svelato. Curiosi di sapere di chi si tratta?

X Factor 2022, svelato il nome del quarto giudice: i fan non stanno nella pelle

Ebbene, alla lista dei giudici più amati in questa nuovissima edizione di X Factor 2022, oltre a Fedez. Ambra angiolini e Dargen D’Amico, ci sarà anche lui, Rkomi. La notizia è resa nota dalla pagina Instagram dell’account ufficiale dell’amatissimo talent. Una pioggia di like e commenti ha invaso il post di presentazione del quarto giudice.

Un’avventura tutta nuova per il cantante che si cimenterà per la primissima volta nel ruolo di giudice e non vede l’ora di vestire questi nuovi panni. Sarà una grossa novità anche per noi, che vedremo per la prima volta Rkomi in queste vesti. Siete entusiasti di questo splendido quartetto? A noi piace tantissimo!

A partire dal 4 Giugno potremo finalmente guardare insieme la nuovissima stagione di X Factor 2022 e non vediamo l’ora di commentarla insieme a voi!