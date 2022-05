Alessia Marcuzzi pronta a tornare in tv? Cosa ha voluto far sapere

Alessia Marcuzzi adesso è pronta a ritornare in tv? La conduttrice ha tenuto a far sapere una cosa molto chiara: cosa ha detto.

È trascorso poco meno di un anno dal suo “addio” al piccolo schermo! Era esattamente il Giugno scorso quando Alessia Marcuzzi, dopo insistenti voci sul suo mancato rinnovo con Mediaset, confermava di volersi prendere un po’ di tempo per sé.

Giovanissima ai tempi del suo esordio sul piccolo schermo, Alessia Marcuzzi ne ha fatta di strada in tutti questi anni. Lei non è affatto cambiata e le sue foto da giovanissima ce lo confermano, ma quello che ha subito una drastica mutazione è stata proprio la sua vita. Conduttrice di tantissimi programmi di successo, la splendida romana è un volto amatissimo della televisione nostrana. È proprio per questo motivo che in tantissimi richiedono a gran voce il suo ritorno in tv. Ecco, accadrà mai? A svelare ogni cosa nel dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Ospite di Domenica In show, in onda Venerdì 27 Maggio su Rai Uno, la Marcuzzi ha parlato di un suo presunto ritorno in scena. Scopriamo quali sono state le sue parole in merito.

Quando ritorna Alessia Marcuzzi in tv? Le sue parole

Aspettavamo tutti il ritorno di Alessia Marcuzzi in tv e, finalmente, è arrivato. In occasione della puntata inedita di Domenica In show con Mara Venier, la conduttrice romana è stata una delle ospiti che si è alternata nello studio televisivo di Rai Uno. “Torno in televisione solo con te”, ha detto la bella Marcuzzi appena avvicinatasi alla padrona di casa al centro studio. Non è assolutamente la prima volta che le due donne dello spettacolo sono insieme dinanzi alle telecamere, ma quello che non si può fare a meno di notare è di come la loro sintonia sia davvero alle stelle. Chissà, dobbiamo aspettarci qualcosa in arrivo? Le parole di Alessia sono molto chiare: “Ritorno in tv solo con te”.

Non sappiamo cosa vogliano esattamente dire le parole di Alessia Marcuzzi a Mara Venier, ma secondo Giuseppe Candela sembrerebbe che ci sia un nuovo progetto Rai che partirà proprio da Novembre prossimo. Ad oggi, non abbiamo tantissime informazioni, ma sembrerebbe proprio che la conduttrice sia prossima a ritornare sul piccolo schermo.

Sareste contenti se fosse davvero così?