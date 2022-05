Amici 21, Nunzio ha lanciato la sua linea di scarpe: sapete quanto costano?

Nunzio di Amici 21 ha lanciato la sua nuova linea di scarpe personalizzate, sapete quanto costano?

Ad Amici 21 Nunzio Stancampiano ha conquistato proprio tutti. Sul palco del talent ha mostrato di avere talento insieme a grinta, energia e tanta voglia di fare. Non si è dato per vinto quando la maestra di danza classica l’ha più volte giudicato in negativo anzi il ballerino ha deciso di fare molto di più.

Così ha dato vita ai tutorial per la maestra tanto attesi ogni pomeriggio nel daytime dal pubblico. Il savoir-faire di Nunzio è diventato famoso fino ad arrivare dritto in studio e far sorridere per certi versi anche la Celentano che comunque non ha cambiato idea.

Uscito dalla scuola è stato acclamato da migliaia di persone, accolto da fan che non aspettavano altro per salutarlo. Sembra che la sua carriera stia iniziando a spiccare il volo non solo nel mondo della danza ma sotto tutti i punti di vista. Il ballerino ha infatti lanciato le sue scarpe personalizzate che a quanto pare piacciono molto: ma qual è il prezzo?

Le scarpe personalizzate di Nunzio Stancampiano: sapete quanto costano?

Nunzio Stancampiano è uscito dalla scuola di Amici 21 non aspettandosi sicuramente di essere accolto da migliaia di fan che non vedevano loro di potergli anche solo lasciare un sorriso o una parola. Il ballerino di danze latino americano è entrato poco prima della fase Serale del talent dopo l’infortunio di Mattia Zenzola.

Puntata dopo puntata ha letteralmente conquistato il cuore del pubblico con il talento che l’ha portato ad esibire le migliori performance sul palco ma anche con la simpatia. Metti una grande bravura e la forte capacità di tenere bene il palco, tutto questo ha dato a Nunzio la possibilità di farsi amare, seguire, scoprire ogni giorno di più. Ed uscito dalla scuola non si è fermato e sembrerebbe che, come abbiamo già detto, la sua carriera in tutti i sensi stia spiccando il volo. Infatti ha lanciato le sue nuove scarpe personalizzate che piacciono molto ai fan, ma qual è il prezzo?

Come riporta il sito da dove possiamo arrivare dal suo profilo instagram il prezzo è di 249,90 e sono state prodotte in collaborazione con Nike. La linea prende il nome di NS10 ed è proprio con questo nome che il ballerino si fa chiamare sui social.